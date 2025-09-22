Саратовская команда завоевала гран-при на фестивале «Российская студенческая весна»

просмотров: 77

Финал Студвесны проходил в Ставрополе. Наш регион представляли студенты из разных учреждений среднего профессионального образования. За главный приз боролись почти 2 тысячи студентов из 70 регионов страны. На оценку жюри было представлено около 1 тысячи работ.Поздравляю всю нашу команду, наставников, педагогов, родителей. Всех, кто поддерживал студентов во время отборочного этапа и конкурса. Наши студенты - лучшие!