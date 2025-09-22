Здоровую гастрономию изучают пенсионеры центра социального обслуживания Петровского района

просмотров: 96

В Петровском центре социального обслуживания населения в рамках занятия на «Учебной кухне» участники знакомились с темой «Здоровая гастрономия: вкусно и полезно каждый день».Каждый участник получил памятку о том, как правильно организовывать свое питание, какие продукты приносят пользу, а какие являются с точки зрения полезных элементов просто пустыми калориями.Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области ведется в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».