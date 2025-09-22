В Ершовской районной больнице установлен современный 64-срезовый компьютерный томограф

22 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 22 сентября
Депутаты городской Думы: В основе всей деятельности в горпарке должна быть сохранность экосистемы
17:30 | 22 сентября
Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»
17:00 | 22 сентября
Более 1,2 тысячи работников управлений соцподдержки получили губернаторскую премию
16:43 | 22 сентября
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы
16:30 | 22 сентября
Саратовские спортсмены — победители и призеры Кубка мира по кикбоксингу
15:40 | 22 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
15:37 | 22 сентября
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы
15:30 | 22 сентября
Саратовская команда завоевала гран-при на фестивале «Российская студенческая весна»
14:30 | 22 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала «серебро» в Сингапуре
13:38 | 22 сентября
Здоровую гастрономию изучают пенсионеры центра социального обслуживания Петровского района
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Ершовской районной больнице установлен современный 64-срезовый компьютерный томограф

Новости
В Ершовской районной больнице установлен современный 64-срезовый компьютерный томограф

Современная помощь жителям Ершова: на новом компьютерном томографе врачи провел больше 12 тыс исследований



Аппарат получен в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Уже проведено более 12 тыс исследований, благодаря которым жители получили точную диагностику различных патологий, включая выявление инфекционных болезней, опухолей и проблем с костями, почками, сердцем и лёгкими.

«Особенность нового аппарата заключается в получении объемных изображений, что значительно улучшает качество диагностики по сравнению с традиционными методами. Все процедуры выполняются бесплатно по полису ОМС, а направление на исследование выдаётся врачом при наличии соответствующих показаний. Качественное обследование доступно не только жителям Ершова, но и гражданам соседних районов», - рассказал главный врач районной больницы Алексей Нархов.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».