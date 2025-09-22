В Ершовской районной больнице установлен современный 64-срезовый компьютерный томограф

просмотров: 100

Современная помощь жителям Ершова: на новом компьютерном томографе врачи провел больше 12 тыс исследованийАппарат получен в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Уже проведено более 12 тыс исследований, благодаря которым жители получили точную диагностику различных патологий, включая выявление инфекционных болезней, опухолей и проблем с костями, почками, сердцем и лёгкими.«Особенность нового аппарата заключается в получении объемных изображений, что значительно улучшает качество диагностики по сравнению с традиционными методами. Все процедуры выполняются бесплатно по полису ОМС, а направление на исследование выдаётся врачом при наличии соответствующих показаний. Качественное обследование доступно не только жителям Ершова, но и гражданам соседних районов», - рассказал главный врач районной больницы Алексей Нархов.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».