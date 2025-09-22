22 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Бабушкино печенье готовят дедушки Лысогорского района

В комплексном центре социального обслуживания населения Лысогорского района на занятии по социальной технологии «Учебная кухня» получатель социальных услуг под руководством специалиста учился печь «Особое» печенье по бабушкиному рецепту. Печенье пекли на современном оборудовании – электрической вафельнице.

«Готовыми кондитерскими изделиями мы с получателем услуг угостили сотрудников и гостей учреждения. Все были приятно удивлены, когда узнали, что бабушкино печенье готовил дедушка», - прокомментировала сотрудница комплексного центра социального обслуживания Лысогорского района.

Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области ведется в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».