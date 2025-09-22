В Саратове выявили два старинных доходных дома

просмотров: 114

Дома дворянки Васильевой в Саратове на улице Вольской, 69 (литеры А, Б) получили статус выявленных объектов культурного наследия.В XIX веке домовладение принадлежало Николаю Куткину. Он был князем, статским советником, Почетным мировым судьей по Аткарскому уезду, а также крупным промышленником и землевладельцем. Затем домовладение оказалось в руках мещанки Натальи Порывкиной. Она раздробила имение и заложила его. Угловая часть отошла казне, а оставшаяся была продана дворянке Екатерине Васильевой. В 1911 году Екатерина Дмитриевна возвела два двухэтажных деревянных, обложенных кирпичом дома. Владелица проживала здесь же, а остальные помещения сдавала в аренду под жилые квартиры. Сейчас один дом используется как жилой, а во втором находится «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г. Саратова».В дальнейшем комитет организует для зданий экспертизу для включения в общероссийский реестр.