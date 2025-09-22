В Саратове выявили два старинных доходных дома
Дома дворянки Васильевой в Саратове на улице Вольской, 69 (литеры А, Б) получили статус выявленных объектов культурного наследия.
В XIX веке домовладение принадлежало Николаю Куткину. Он был князем, статским советником, Почетным мировым судьей по Аткарскому уезду, а также крупным промышленником и землевладельцем. Затем домовладение оказалось в руках мещанки Натальи Порывкиной. Она раздробила имение и заложила его. Угловая часть отошла казне, а оставшаяся была продана дворянке Екатерине Васильевой. В 1911 году Екатерина Дмитриевна возвела два двухэтажных деревянных, обложенных кирпичом дома. Владелица проживала здесь же, а остальные помещения сдавала в аренду под жилые квартиры. Сейчас один дом используется как жилой, а во втором находится «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г. Саратова».
В дальнейшем комитет организует для зданий экспертизу для включения в общероссийский реестр.