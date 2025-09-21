Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей

просмотров: 89

В Новоузенске состоялся этнокультурный фестиваль «Уездный Самовар-2025». Мероприятие проводится уже в пятый раз и традиционно объединяет на своих площадках людей разных национальностей, возрастов и вероисповеданий не только из Новоузенского района, но и из других муницилитетов области.Организатором фестиваля выступает Православный Приход Собора Великомученицы Екатерины города Новоузенска. В этом году фестиваль проводится при грантовой поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.Центральным событием фестиваля по традиции стала выставка старинных самоваров из семейных коллекций местных жителей. Каждый экспонат выставки сопровождается историей его появления в семье хозяев. Всех желающих угощают чаем из нескольких жаровых самоваров, а также происходит презентация народных костюмов и национальных блюд.В рамках программы фестиваля гости также могут познакомиться с историей и выдающимися личностями Новоузенска и Новоузенского уезда, традиционными ремеслами и культурой, старинными рецептам русской кухни, принять участие в народных играх.Несколько лет подряд гостями фестиваля становятся иностранные студенты, которые обучаются в вузах региона. В этом году фестиваль посетила группа иностранных студентов Саратовского государственного технического университета. Для них участие в фестивале стало уникальной возможностью глубже изучить социокультурное наследие Саратовской области, окунуться в атмосферу русского гостеприимства и наладить межкультурные связи.Представитель министерства внутренней политики и общественных отношений области Ольга Доволева, приветствуя организаторов и гостей фестиваля, отметила важность этого мероприятия в культурном календаре региона. Она поблагодарила организаторов и подчеркнула, что фестиваль стал доброй традицией, которая воспитывает единство общества и развивает уважение и интерес к культуре народов, проживающих в Саратовской области.