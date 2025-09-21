21 сентября 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
21:01 | 20 сентября
Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей
18:24 | 20 сентября
Казачья молодежь прошла испытания на соревнованиях «Пластунская тропа-2025»
16:04 | 20 сентября
Свой «Ежик в тумане» получился у каждой мастерицы центра социального обслуживания Советского района
13:10 | 20 сентября
Педагог напомнила о неудобствах второй смены, как для школьников, так и учителей
22:08 | 19 сентября
Сегодня открылся региональный форум «Казачья молодежь»
17:00 | 19 сентября
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних
16:30 | 19 сентября
В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»
16:00 | 19 сентября
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского
14:21 | 19 сентября
Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы
14:19 | 19 сентября
«Дом, ставший музеем»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей

Новости
Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей


В Новоузенске состоялся этнокультурный фестиваль «Уездный Самовар-2025». Мероприятие проводится уже в пятый раз и традиционно объединяет на своих площадках людей разных национальностей, возрастов и вероисповеданий не только из Новоузенского района, но и из других муницилитетов области.

Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей

Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей

Организатором фестиваля выступает Православный Приход Собора Великомученицы Екатерины города Новоузенска. В этом году фестиваль проводится при грантовой поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.

Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей

Центральным событием фестиваля по традиции стала выставка старинных самоваров из семейных коллекций местных жителей. Каждый экспонат выставки сопровождается историей его появления в семье хозяев. Всех желающих угощают чаем из нескольких жаровых самоваров, а также происходит презентация народных костюмов и национальных блюд.

Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей

В рамках программы фестиваля гости также могут познакомиться с историей и выдающимися личностями Новоузенска и Новоузенского уезда, традиционными ремеслами и культурой, старинными рецептам русской кухни, принять участие в народных играх.

Несколько лет подряд гостями фестиваля становятся иностранные студенты, которые обучаются в вузах региона. В этом году фестиваль посетила группа иностранных студентов Саратовского государственного технического университета. Для них участие в фестивале стало уникальной возможностью глубже изучить социокультурное наследие Саратовской области, окунуться в атмосферу русского гостеприимства и наладить межкультурные связи.

Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей

Представитель министерства внутренней политики и общественных отношений области Ольга Доволева, приветствуя организаторов и гостей фестиваля, отметила важность этого мероприятия в культурном календаре региона. Она поблагодарила организаторов и подчеркнула, что фестиваль стал доброй традицией, которая воспитывает единство общества и развивает уважение и интерес к культуре народов, проживающих в Саратовской области.