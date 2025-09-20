20 сентября 2025 СУББОТА
Казачья молодежь прошла испытания на соревнованиях «Пластунская тропа-2025»

Новости / Общество
В Гагаринском районе Саратова состоялись традиционные казачьи спортивные соревнования для детей и молодежи «Пластунская тропа-2025». Мероприятие прошло в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.

Соревнования начались с торжественного построения участников, молебна, представления судейской коллегии и инструктажа по технике безопасности. 

Участниками «Пластунской тропы» в этом году стали 15 команд в возрасте от 7 до 17 лет.

Маршрут был проложен по специально подготовленной пересеченной местности и включал в себя комплекс естественных и искусственных препятствий. Программа соревнований состояла из нескольких этапов, направленных на проверку силы, ловкости, выносливости и командного духа.

Участникам предстояло преодолеть водную преграду, переползти по канату, выбраться из оврага, перенести раненого и оказать ему первую помощь, пройти полосу препятствий под проволокой, метать гранаты, а также такие испытания как ножевой бой и бой за знамя, снаряжение магазина, сборка и разборка автомата Калашникова и многое другое.

По итогам прохождения всех этапов были определены победители и призеры. Все участники соревнований были отмечены Благодарностями и ценными памятными подарками.

Организатором состязаний выступило Саратовское городское казачье общество ( атаман Фролов Сергей Николаевич ) при активном содействии казачьих наставников.

В рамках реализации проекта "Ежегодный межрегиональный спортивно культурный этнофестиваль "Казачий Вар-Шермиции 2026"