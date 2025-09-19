На первом в этом учебном году «цифровом» уроке школьники научатся распознавать дипфейки

просмотров: 107

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез» эксперты компании Яндекс в области искусственного интеллекта подготовили видеоурок для школьников на тему «Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки». Урок ориентирован на детей от 6 лет и старше, но будет полезен и взрослым – родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности.Дипфейки - сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи, на которых происходит то, чего никогда не было в реальности. Дипфейки могут использовать злоумышленники, в том числе при общении с детьми.На примере главного героя мультфильма школьники узнают, как распознавать дипфейки, и чем они могут быть опасны, а также почему стоит всегда проверять информацию из интернета.Все ролики и материалы доступны на сайте проекта по ссылке (https://digital-likbez.datalesson.ru/).«На проводимых нами цифровых ликбезах уроках ребята учатся критически оценивать контент в сети Интернет, защищать себя от ложной информации и становятся компетентными пользователями Интернета.Первый в этом году цифровой урок посвящен ИИ-технологии «дипфейк» - от экспертов ребята узнают, как их распознавать, а также как защищаться от других возможных угроз в сети», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.Просветительский проект «Цифровой ликбез» реализуется в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.