На первом в этом учебном году «цифровом» уроке школьники научатся распознавать дипфейки

Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В рамках Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез» эксперты компании Яндекс в области искусственного интеллекта подготовили видеоурок для школьников на тему «Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки». Урок ориентирован на детей от 6 лет и старше, но будет полезен и взрослым – родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности.

Дипфейки - сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи, на которых происходит то, чего никогда не было в реальности. Дипфейки могут использовать злоумышленники, в том числе при общении с детьми.

На примере главного героя мультфильма школьники узнают, как распознавать дипфейки, и чем они могут быть опасны, а также почему стоит всегда проверять информацию из интернета.

Все ролики и материалы доступны на сайте проекта по ссылке (https://digital-likbez.datalesson.ru/).

«На проводимых нами цифровых ликбезах уроках ребята учатся критически оценивать контент в сети Интернет, защищать себя от ложной информации и становятся компетентными пользователями Интернета.
Первый в этом году цифровой урок посвящен ИИ-технологии «дипфейк» - от экспертов ребята узнают, как их распознавать, а также как защищаться от других возможных угроз в сети», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.

Просветительский проект «Цифровой ликбез» реализуется в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.