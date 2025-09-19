19 сентября 2025 ПЯТНИЦА
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних

В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних


В Саратове прошла конференция «Эффективные практики системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Организатор – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области.

Ее участниками стали представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, органов местного самоуправления, учреждений социального обслуживания населения, советников директоров образовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В качестве спикеров были приглашены представители органов и учреждений системы профилактики, непосредственные разработчики новых профилактических форм, доказавших свою эффективность на практике.

Профилактика начинается с понимания потребностей ребенка, формирования среды, способствующей развитию положительных качеств и ценностей, и должна осуществляться с раннего детства (дошкольного возраста).

И.о. руководителя Научно-исследовательского центра профилактики правонарушений несовершеннолетних СГЮА Светлана Зайкова представила разработанное учебно-методическое пособие по раннему правовому просвещению в контексте духовно-нравственного развития несовершеннолетних. Апробация пособия проходила в течение 2023-2024 учебного года в дошкольном образовательном учреждении и получила положительную оценку не только педагогов, но детей и родителей.

Представитель Саратовского областного института развития образования Наталья Зарубина рассказала о выстроенной в области системе мониторинга по своевременному выявлению рисков деструктивного поведения у обучающихся, разработанных алгоритмах действий для педагогов и рекомендаций для родителей.

Представители Центров «Возвращение» и «Молодежь плюс» Светлана Александрова и Оксана Балюкова представили новые эффективные практики, реализуемые на территории региона для подростков и молодежи: «Детская мобильная служба», «Кв.АРТирник», «НейроИгры», арт-терапевтические тренинги и др. В реализацию всех этих проектов вовлекаются непосредственно дети и подростки, что позволяет, в том числе, применяя метод «равный-равному», достигнуть максимального результата.

«Использование интерактивных методов, творческих проектов, дискуссионных площадок способствует развитию у подростков критического мышления, коммуникативных навыков, помогает осознать важность ответственности за свое здоровье, поведение и благополучие окружающих, что в свою очередь предотвращает рискованное поведение.

Разработка и систематическое внедрение инновационных подходов в работу с детьми и молодежью является необходимым условием эффективного решения социальных проблем современности и создает основу для устойчивого развития личности ребенка и общества в целом», — подчеркнула председатель областной комиссии Анастасия Борода.