В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»

В Уфе состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство».Социальный проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Конкурсантов и их наставников на торжественном открытии фестиваля от имени полпреда Игоря Комарова приветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «Детство – прекрасный этап в жизни каждого человека, это время, когда яркие эмоции запоминаются на всю жизнь. А еще это время дружить. Поэтому я очень хочу, чтобы вы воспринимали фестиваль «Вернуть Детство» не только как площадку для состязаний и конкурсов. Пусть для вас это будет местом встречи с единомышленниками, местом начала дружбы на долгие годы. Желаю вам провести хорошо и с пользой время в гостеприимной Уфе, зарядиться яркими эмоциями от интересной борьбы и получить радость от заслуженных побед!».В мероприятии приняли участие 370 детей и подростков из регионов Приволжского федерального округа, в том числе 34 воспитанника из 5 учреждений Саратовской области.Программа фестиваля очень насыщенная: уроки по управлению беспилотными системами, мастер-классы с участием известных общественных деятелей, спортсменов и блогеров, профессиональные пробы и мастер-классы федерального проекта «Профессионалитет». Также для участников подготовлена экскурсионная программа с посещением музеев, театров и исторических мест Уфы.Саратовские ребята представляют регион в пяти конкурсах: в окружной выставке «МастерОК», в окружном конкурсе «Звезды ДЕТСТВА» в номинации «Танцевальное искусство», в соревнованиях спартакиады «Спортивный Олимп», а также в конкурсе кулинарного мастерства и окружной интеллектуально-развивающей игре «Ума палата».Победители конкурсных мероприятий будут названы 19 сентября в рамках закрытия фестиваля и выступления победителей конкурса детского творчества «Звезды ДЕТСТВА», где наши ребята выступят с танцем «Солдатская пляска».