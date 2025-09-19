19 сентября 2025 ПЯТНИЦА
17:00 | 19 сентября
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних
16:30 | 19 сентября
В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»
16:00 | 19 сентября
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского
14:21 | 19 сентября
Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы
14:19 | 19 сентября
«Дом, ставший музеем»
13:46 | 19 сентября
В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства
12:39 | 19 сентября
В Ртищевской районной больнице проведено 65 тыс. исследований на новом биохимическом анализаторе
12:11 | 19 сентября
На первом в этом учебном году «цифровом» уроке школьники научатся распознавать дипфейки
11:38 | 19 сентября
18 жителей Саратовской области подали заявки на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек»
10:06 | 19 сентября
В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского

Указом Президента Российской Федерации медалью Луки Крымского награждена главный врач Саратовской городской клинической больницы №2 им. В.И. Разумовского Ника Попова.

Ника Юрьевна окончила Саратовский государственный медицинский институт в 1993 году. Свой трудовой путь начинала с должности медицинской сестры неврологического отделения Городской больницы № 6. Затем работала врачом-анестезиологом-реаниматологом 1-й городской клинической больницы. С 1994 начала работу врачом-акушером-гинекологом этой же больницы, затем - заведующей женской консультацией, заведующей отделением Саратовской городской клинической больницы № 2 им.В.И.Разумовского. В 2020 году возглавила Перинатальный центр. С марта 2022 года – по настоящее время - главный врач Саратовской городской клинической больница № 2 им.В.И.Разумовского

«Поздравляю Нику Юрьевну с высокой наградой за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в особых условиях, спасения их жизни и сохранения здоровья. Хочу сказать еще спасибо за то, что много лет назад она сделала осознанный и искренний выбор и на всю жизнь осталась верна своей профессии», - поздравил министр здравоохранения Владимир Дудаков.