Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского

Указом Президента Российской Федерации медалью Луки Крымского награждена главный врач Саратовской городской клинической больницы №2 им. В.И. Разумовского Ника Попова.Ника Юрьевна окончила Саратовский государственный медицинский институт в 1993 году. Свой трудовой путь начинала с должности медицинской сестры неврологического отделения Городской больницы № 6. Затем работала врачом-анестезиологом-реаниматологом 1-й городской клинической больницы. С 1994 начала работу врачом-акушером-гинекологом этой же больницы, затем - заведующей женской консультацией, заведующей отделением Саратовской городской клинической больницы № 2 им.В.И.Разумовского. В 2020 году возглавила Перинатальный центр. С марта 2022 года – по настоящее время - главный врач Саратовской городской клинической больница № 2 им.В.И.Разумовского«Поздравляю Нику Юрьевну с высокой наградой за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в особых условиях, спасения их жизни и сохранения здоровья. Хочу сказать еще спасибо за то, что много лет назад она сделала осознанный и искренний выбор и на всю жизнь осталась верна своей профессии», - поздравил министр здравоохранения Владимир Дудаков.