Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку

В селе Моршанка Питерского района состоялся турнир, посвященный открытию футбольной площадки, построенной в рамках региональной программы «Дворовый тренер». Главные герои открытия - юные футболистки команды «Спартак-Моршанка», которые в 2024 году стали победителями турнира по дворовому футболу на Кубок Губернатора области. По инициативе Романа Викторовича Бусаргина в муниципалитетах, чьи команды побеждают в турнире, возводятся современные футбольные площадки для юных спортсменов.Поздравили юных спортсменов министр спорта области Олег Дубовенко и глава района Дмитрий Живайкин.«Сегодня девочки-футболистки настоящие герои этого праздника. Своим упорным трудом и ежедневными тренировками они принесли своему району достойный приз - спортивную площадку. Уверен, что это событие даст новый импульс развитию футбола в селе. Уже сейчас мы видим на поле новое подрастающее поколение игроков. Желаю вам новых побед и свершений!»,- обратился к собравшимся Олег Александрович.Кроме того, в рамках рабочего визита в Питерский район руководитель ведомства посетил детско-юношескую спортивную школу, ознакомился с существующей инфраструктурой. Здесь работу осуществляют пять тренеров, спортом занимаются более 350 детей. Особой популярностью пользуется футбол, волейбол и легкая атлетика.В 2026 год в Питерке запланировано строительство модульного спортивного зала для единоборств в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». На месте строительства будущего объекта прошло совещание с заинтересованными ведомствами. Задача на текущий год – провести проектно-изыскательские работы для основания спортсооружения и получить заключение государственной экспертизы.