18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
17:30 | 18 сентября
В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления
16:01 | 18 сентября
Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта
15:30 | 18 сентября
Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку

Новости / Спорт
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку


В селе Моршанка Питерского района состоялся турнир, посвященный открытию футбольной площадки, построенной в рамках региональной программы «Дворовый тренер». Главные герои открытия - юные футболистки команды «Спартак-Моршанка», которые в 2024 году стали победителями турнира по дворовому футболу на Кубок Губернатора области. По инициативе Романа Викторовича Бусаргина в муниципалитетах, чьи команды побеждают в турнире, возводятся современные футбольные площадки для юных спортсменов.

Поздравили юных спортсменов министр спорта области Олег Дубовенко и глава района Дмитрий Живайкин.

«Сегодня девочки-футболистки настоящие герои этого праздника. Своим упорным трудом и ежедневными тренировками они принесли своему району достойный приз - спортивную площадку. Уверен, что это событие даст новый импульс развитию футбола в селе. Уже сейчас мы видим на поле новое подрастающее поколение игроков. Желаю вам новых побед и свершений!»,- обратился к собравшимся Олег Александрович.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Питерский район руководитель ведомства посетил детско-юношескую спортивную школу, ознакомился с существующей инфраструктурой. Здесь работу осуществляют пять тренеров, спортом занимаются более 350 детей. Особой популярностью пользуется футбол, волейбол и легкая атлетика.

В 2026 год в Питерке запланировано строительство модульного спортивного зала для единоборств в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». На месте строительства будущего объекта прошло совещание с заинтересованными ведомствами. Задача на текущий год – провести проектно-изыскательские работы для основания спортсооружения и получить заключение государственной экспертизы.