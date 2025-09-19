В Ртищевской районной больнице проведено 65 тыс. исследований на новом биохимическом анализаторе

просмотров: 113

В Ртищевской районной больнице за восемь месяцев текущего года специалистами клинико-диагностической лаборатории проведено 65 тыс. исследований с использованием нового биохимического анализатора.Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-240 Pro поступил районную больницу в декабре 2023 года в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«Это очень важный и нужный прибор, который позволяет быстро и точно определять широкий спектр биохимических показателей, что важно для своевременного выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Благодаря этому увеличивается эффективность работы лаборатории и наши врачи имеют возможность принимать более обоснованные клинические решения, что в конечном итоге способствует улучшению качества лечения», - рассказал главный врач районной больницы Алексей Сергеев.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».