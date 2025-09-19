19 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 19 сентября
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних
16:30 | 19 сентября
В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»
16:00 | 19 сентября
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского
14:21 | 19 сентября
Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы
14:19 | 19 сентября
«Дом, ставший музеем»
13:46 | 19 сентября
В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства
12:39 | 19 сентября
В Ртищевской районной больнице проведено 65 тыс. исследований на новом биохимическом анализаторе
12:11 | 19 сентября
На первом в этом учебном году «цифровом» уроке школьники научатся распознавать дипфейки
11:38 | 19 сентября
18 жителей Саратовской области подали заявки на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек»
10:06 | 19 сентября
В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Ртищевской районной больнице проведено 65 тыс. исследований на новом биохимическом анализаторе

Новости
В Ртищевской районной больнице проведено 65 тыс. исследований на новом биохимическом анализаторе


В Ртищевской районной больнице за восемь месяцев текущего года специалистами клинико-диагностической лаборатории проведено 65 тыс. исследований с использованием нового биохимического анализатора.

Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-240 Pro поступил районную больницу в декабре 2023 года в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это очень важный и нужный прибор, который позволяет быстро и точно определять широкий спектр биохимических показателей, что важно для своевременного выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Благодаря этому увеличивается эффективность работы лаборатории и наши врачи имеют возможность принимать более обоснованные клинические решения, что в конечном итоге способствует улучшению качества лечения», - рассказал главный врач районной больницы Алексей Сергеев.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».