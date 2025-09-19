19 сентября 2025 ПЯТНИЦА
17:00 | 19 сентября
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних
16:30 | 19 сентября
В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»
16:00 | 19 сентября
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского
14:21 | 19 сентября
Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы
14:19 | 19 сентября
«Дом, ставший музеем»
13:46 | 19 сентября
В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства
12:39 | 19 сентября
В Ртищевской районной больнице проведено 65 тыс. исследований на новом биохимическом анализаторе
12:11 | 19 сентября
На первом в этом учебном году «цифровом» уроке школьники научатся распознавать дипфейки
11:38 | 19 сентября
18 жителей Саратовской области подали заявки на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек»
10:06 | 19 сентября
В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подведены итоги заявочной кампании на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали уже 252 жителя Саратовской области, в том числе 18 стали участниками конкурса «Профи среди любителей». Регистрация на другие треки продолжается.

Трек «Профи среди любителей» призван выявить и поддержать баскетболистов-любителей, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом, но с интересом к развитию в индустрии.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на финальное мероприятие проекта в ноябре, ключевым событием которого станет уникальный двухдневный баскетбольный шоу-драфт. По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат принять участие в сборах с профессиональным спортивным клубом.

Лауреаты среди спортивных менеджеров получат возможность пройти стажировку в профессиональных клубах или федерациях, а организаторы мероприятий получат кейс в портфолио в партнерстве с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и перспективу присоединиться к подготовке финального мероприятия сезона.

На финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами, а также состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.