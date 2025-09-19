18 жителей Саратовской области подали заявки на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек»

просмотров: 111

Подведены итоги заявочной кампании на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей».В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали уже 252 жителя Саратовской области, в том числе 18 стали участниками конкурса «Профи среди любителей». Регистрация на другие треки продолжается.Трек «Профи среди любителей» призван выявить и поддержать баскетболистов-любителей, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом, но с интересом к развитию в индустрии.Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на финальное мероприятие проекта в ноябре, ключевым событием которого станет уникальный двухдневный баскетбольный шоу-драфт. По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат принять участие в сборах с профессиональным спортивным клубом.Лауреаты среди спортивных менеджеров получат возможность пройти стажировку в профессиональных клубах или федерациях, а организаторы мероприятий получат кейс в портфолио в партнерстве с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и перспективу присоединиться к подготовке финального мероприятия сезона.На финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами, а также состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.