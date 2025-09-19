19 сентября 2025 ПЯТНИЦА
10:06 | 19 сентября
В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта
09:49 | 19 сентября
Педагог заявила о хронической усталости детей, обучающихся во вторую смену
09:35 | 19 сентября
Саратовская делегация отличилась на межрегиональном фестивале в Уфе
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта

С начала года фонд капитального ремонта Саратовской области принял 129 видов строительно-монтажных работ в 105 многоквартирных домах - капитальный ремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных коммуникаций, а также замена лифтового оборудования.

«В рамках краткосрочного плана областной программы капремонта в регионе заменили 33 лифта в 11 многоквартирных домах. Так, например, в Балаково капитально отремонтировали лифтовое оборудование в первом подъезде 9-этажного дома по ул Каховская, 15. Новое оборудование обеспечит надежную работу лифта на долгие годы», - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев. 

Проверить, включен ли дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда.

За реализацией программы капремонта в регионе можно следить в телеграм-канале Фонда капитального ремонта Саратовской области и в официальной группе "ВКонтакте".