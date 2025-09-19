В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта

просмотров: 30

С начала года фонд капитального ремонта Саратовской области принял 129 видов строительно-монтажных работ в 105 многоквартирных домах - капитальный ремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных коммуникаций, а также замена лифтового оборудования.«В рамках краткосрочного плана областной программы капремонта в регионе заменили 33 лифта в 11 многоквартирных домах. Так, например, в Балаково капитально отремонтировали лифтовое оборудование в первом подъезде 9-этажного дома по ул Каховская, 15. Новое оборудование обеспечит надежную работу лифта на долгие годы», - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.Проверить, включен ли дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда.За реализацией программы капремонта в регионе можно следить в телеграм-канале Фонда капитального ремонта Саратовской области и в официальной группе "ВКонтакте".