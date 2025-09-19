Саратовская делегация отличилась на межрегиональном фестивале в Уфе

просмотров: 49

В Уфе прошёл межрегиональный фестиваль «Пионеры Башкортостана собирают друзей», посвящённый 35-летию Международного союза СПО-ФДО, в котором приняла участие делегация школьников, студентов и советников директоров по воспитанию Саратовской области.В первый день для участников состоялась встреча с экспертами фестиваля в рамках проекта «Маяк Вдохновения». Мероприятия завершились праздничным концертом, где делегации представили творческие номера о своей работе.Во второй день были организованы экскурсии по Уфе, где участники познакомились с достопримечательностями и историей возникновения города, узнали о Башкирском мёде и побывали на дегустации, а также просмотрели спектакль «Всё, что тебя касается» от Уфимского театра юного зрителя.Завершением форума стал праздничный концерт, посвящённый 35-летию организации, на котором перед участниками выступили почётные гости, а также прошли мастер-классы.На протяжении всего фестиваля кипела работа над кейс-чемпионатом «Приволжье-мой дом, моя Отчизна», где наша команда заняла 1 место в категории «15+».«Каждый день был наполнен знаниями, увлекательными лекциями и встречами. Мы узнали удивительную историю города и посмотрели своими глазами на достопримечательности. Самое захватывающее — это кейс-чемпионат, в котором нам удалось поучаствовать! Мы разработали интерактивную карту «Индустриальное сердце России» и создали увлекательный квиз на тему «Великая Отечественная война», с которым заняли 1 место! Воспоминания об этих днях останутся с нами навсегда, наполненные радостью, гордостью и яркими эмоциями!» - поделилась студентка Саратовского областного педагогического колледжа Ульяна Демух.