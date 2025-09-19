19 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
10:06 | 19 сентября
В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта
09:49 | 19 сентября
Педагог заявила о хронической усталости детей, обучающихся во вторую смену
09:35 | 19 сентября
Саратовская делегация отличилась на межрегиональном фестивале в Уфе
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская делегация отличилась на межрегиональном фестивале в Уфе

Новости
Саратовская делегация отличилась на межрегиональном фестивале в Уфе


В Уфе прошёл межрегиональный фестиваль «Пионеры Башкортостана собирают друзей», посвящённый 35-летию Международного союза СПО-ФДО, в котором приняла участие делегация школьников, студентов и советников директоров по воспитанию Саратовской области.

В первый день для участников состоялась встреча с экспертами фестиваля в рамках проекта «Маяк Вдохновения». Мероприятия завершились праздничным концертом, где делегации представили творческие номера о своей работе.

Во второй день были организованы экскурсии по Уфе, где участники познакомились с достопримечательностями и историей возникновения города, узнали о Башкирском мёде и побывали на дегустации, а также просмотрели спектакль «Всё, что тебя касается» от Уфимского театра юного зрителя.

Завершением форума стал праздничный концерт, посвящённый 35-летию организации, на котором перед участниками выступили почётные гости, а также прошли мастер-классы.

На протяжении всего фестиваля кипела работа над кейс-чемпионатом «Приволжье-мой дом, моя Отчизна», где наша команда заняла 1 место в категории «15+».

«Каждый день был наполнен знаниями, увлекательными лекциями и встречами. Мы узнали удивительную историю города и посмотрели своими глазами на достопримечательности. Самое захватывающее — это кейс-чемпионат, в котором нам удалось поучаствовать! Мы разработали интерактивную карту «Индустриальное сердце России» и создали увлекательный квиз на тему «Великая Отечественная война», с которым заняли 1 место! Воспоминания об этих днях останутся с нами навсегда, наполненные радостью, гордостью и яркими эмоциями!» - поделилась студентка Саратовского областного педагогического колледжа Ульяна Демух.