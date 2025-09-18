18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»

Новости
В сентябре-ноябре Саратовский областной центр народного творчества проводит областной конкурс театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Конкурс проводится в онлайн-формате для двух категорий участников:
- детские театральные коллективы и студии (6-17 лет включительно),
- молодежные театральные коллективы и студии (18-35 лет включительно).

Каждый коллектив может выставить не более 1 работы в каждой номинации продолжительностью до 100 минут каждая.

- В данном конкурсе могут принять участие театральные коллективы учреждений и организаций Саратовской области независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Заявки принимаются по 26 октября 2025 года (включительно), - отметил директор Центра Валерий Зимин.

Перед подачей документов и видео в Центр на каждую работу необходимо заполнить и отправить форму заявки на сайт: театральноеприволжье.рф (http://www.xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/).

Победители заключительного этапа конкурса будут рекомендованы к участию в региональном этапе Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте: https://www.socnt.ru/

Напомним, фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.