В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления

просмотров: 105

Напомним, в прошлом году на ремонт женских консультаций в Саратове и области было выделено свыше 43 млн рублей.«Без улучшения материально-технической базы невозможно развитие медицинских учреждений, тем более, если это касается вспомогательно - репродуктивных отделений или женских консультаций. Данная программа без преувеличения, социальна значимая. Женское здоровье имеет прямую связь с демографической ситуацией в стране и регионе», - прокомментировала и.о. главного врача Клинического перинатального центра области Ольга Мишина.