18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
17:30 | 18 сентября
В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления
16:01 | 18 сентября
Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта
15:30 | 18 сентября
Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления

Новости
Ремонт стал возможен благодаря субсидии, выделенной в рамках региональной программы по ремонту женских консультаций, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.



Напомним, в прошлом году на ремонт женских консультаций в Саратове и области было выделено свыше 43 млн рублей.

«Без улучшения материально-технической базы невозможно развитие медицинских учреждений, тем более, если это касается вспомогательно - репродуктивных отделений или женских консультаций. Данная программа без преувеличения, социальна значимая. Женское здоровье имеет прямую связь с демографической ситуацией  в стране и регионе», - прокомментировала и.о. главного врача Клинического перинатального центра области Ольга Мишина.