18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
17:30 | 18 сентября
В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления
16:01 | 18 сентября
Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта
15:30 | 18 сентября
Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»

Новости
Традиционно конкурс проводится в целях создания положительного имиджа региона, привлекательного для проживания. Организатором выступает министерство труда и социальной защиты области.

Прием конкурсных работ осуществляется по 10 октября 2025 года включительно по номинациям:

«Лучшая фотография «Мы живем в Саратовской области»,

«Лучший детский рисунок «Моя семья, моя Россия»,

«Лучший рассказ «Саратовская область – мой дом».

В конкурсе могут принять участие участники программы переселения соотечественников, а также учащиеся общеобразовательных учреждений области.

Победители областного конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными подарками. Также предусмотрены поощрительные призы за лучшие работы. Награждение победителей областного конкурса состоится в ноябре 2025 года.

Подробнее об условиях участия и номинациях можно узнать в Положении конкурса, размещенном на сайте министерства труда и социальной защиты области.

Министерство труда и социальной защиты области