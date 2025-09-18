Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»

просмотров: 125

Прием конкурсных работ осуществляется по 10 октября 2025 года включительно по номинациям:«Лучшая фотография «Мы живем в Саратовской области»,«Лучший детский рисунок «Моя семья, моя Россия»,«Лучший рассказ «Саратовская область – мой дом».В конкурсе могут принять участие участники программы переселения соотечественников, а также учащиеся общеобразовательных учреждений области.Победители областного конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными подарками. Также предусмотрены поощрительные призы за лучшие работы. Награждение победителей областного конкурса состоится в ноябре 2025 года.Подробнее об условиях участия и номинациях можно узнать в Положении конкурса, размещенном на сайте министерства труда и социальной защиты области.Министерство труда и социальной защиты области