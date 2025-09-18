Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
Традиционно конкурс проводится в целях создания положительного имиджа региона, привлекательного для проживания. Организатором выступает министерство труда и социальной защиты области.
Прием конкурсных работ осуществляется по 10 октября 2025 года включительно по номинациям:
«Лучшая фотография «Мы живем в Саратовской области»,
«Лучший детский рисунок «Моя семья, моя Россия»,
«Лучший рассказ «Саратовская область – мой дом».
В конкурсе могут принять участие участники программы переселения соотечественников, а также учащиеся общеобразовательных учреждений области.
Победители областного конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными подарками. Также предусмотрены поощрительные призы за лучшие работы. Награждение победителей областного конкурса состоится в ноябре 2025 года.
Подробнее об условиях участия и номинациях можно узнать в Положении конкурса, размещенном на сайте министерства труда и социальной защиты области.
