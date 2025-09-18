18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
17:30 | 18 сентября
В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления
16:01 | 18 сентября
Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта
15:30 | 18 сентября
Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Делегация Саратовской области принимает участие в Международном форуме в Казани

Новости
Делегация Саратовской области принимает участие в Международном форуме в Казани


Сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо» стартовал ежегодный цифровой форум Kazan Digital Week - 2025. Он продлится с 17 по 19 сентября.

Делегацию участников форума от Саратовской области возглавили заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики, руководитель цифровой трансформации региона Михаил Торгашин и министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.

На форум зарегистрировались более 20 тыс. представителей из 74 стран. Помимо регионов России, ожидаются участники из Индии, ОАЭ, Кувейта, Пакистана, Китая, Ирака, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, стран СНГ и других.

Эксперты обсудят применение цифровых технологий в госуправлении, кибербезопасности, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и других областях. Деловая программа включает более 160 секций, где выступят свыше 1,2 тыс. спикеров. Ключевой темой дискуссий в этом году станет искусственный интеллект и создание на его основе цифровых продуктов.

Сегодня на одной из площадок форума в рамках круглого стола РЕД СОФТ: «Единая доменная ИТ-инфраструктура на российских решениях. Гетерогенность, географическая распределённость и отказоустойчивость» министр цифрового развития и связи области Владимир Старков рассказал о процессе перехода на отечественное программное обеспечение и тенденциях развития отечественной ИТ- инфраструктуры в Саратовской области.