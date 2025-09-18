Делегация Саратовской области принимает участие в Международном форуме в Казани

просмотров: 125

Сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо» стартовал ежегодный цифровой форум Kazan Digital Week - 2025. Он продлится с 17 по 19 сентября.Делегацию участников форума от Саратовской области возглавили заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики, руководитель цифровой трансформации региона Михаил Торгашин и министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.На форум зарегистрировались более 20 тыс. представителей из 74 стран. Помимо регионов России, ожидаются участники из Индии, ОАЭ, Кувейта, Пакистана, Китая, Ирака, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, стран СНГ и других.Эксперты обсудят применение цифровых технологий в госуправлении, кибербезопасности, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и других областях. Деловая программа включает более 160 секций, где выступят свыше 1,2 тыс. спикеров. Ключевой темой дискуссий в этом году станет искусственный интеллект и создание на его основе цифровых продуктов.Сегодня на одной из площадок форума в рамках круглого стола РЕД СОФТ: «Единая доменная ИТ-инфраструктура на российских решениях. Гетерогенность, географическая распределённость и отказоустойчивость» министр цифрового развития и связи области Владимир Старков рассказал о процессе перехода на отечественное программное обеспечение и тенденциях развития отечественной ИТ- инфраструктуры в Саратовской области.