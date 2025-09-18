Делегация Саратовской области принимает участие в Международном форуме в Казани
Сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо» стартовал ежегодный цифровой форум Kazan Digital Week - 2025. Он продлится с 17 по 19 сентября.
Делегацию участников форума от Саратовской области возглавили заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики, руководитель цифровой трансформации региона Михаил Торгашин и министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.
На форум зарегистрировались более 20 тыс. представителей из 74 стран. Помимо регионов России, ожидаются участники из Индии, ОАЭ, Кувейта, Пакистана, Китая, Ирака, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, стран СНГ и других.
Эксперты обсудят применение цифровых технологий в госуправлении, кибербезопасности, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и других областях. Деловая программа включает более 160 секций, где выступят свыше 1,2 тыс. спикеров. Ключевой темой дискуссий в этом году станет искусственный интеллект и создание на его основе цифровых продуктов.
Сегодня на одной из площадок форума в рамках круглого стола РЕД СОФТ: «Единая доменная ИТ-инфраструктура на российских решениях. Гетерогенность, географическая распределённость и отказоустойчивость» министр цифрового развития и связи области Владимир Старков рассказал о процессе перехода на отечественное программное обеспечение и тенденциях развития отечественной ИТ- инфраструктуры в Саратовской области.