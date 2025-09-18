18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
В Саратове пройдет 14-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек»

Мероприятие состоится 19, 20 и 21 сентября 2025 г. на территории Исторического парка «Россия — Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, район Ильинской площади).

Время работы Исторического парка и фестивальной площадки в эти дни — с 11:00 до 19:00. Вход на фестивальную программу — свободный.

Интерактивная фестивальная программа будет проходить на открытой территории Исторического парка и внутри здания.

На уличной площадке гости Фестиваля смогут погрузиться в период Средневековья с помощью реконструкторов и ремесленников, освоить искусство письменности, поиграть в старинные игры, попробовать средневековое гадание, отчеканить сувенирную монетку времен Золотой Орды, увидеть много интересного из жизни и быта людей того периода, узнать особенности работы специалистов по археологической реставрации и участников археологической экспедиции на Увекском городище и даже примерить на себя роль археолога.

Внутри здания в дни Фестиваля будут работать три тематические выставки. В одной из мультимедийных экспозиций разместится выставочный проект «Археология Увекского городища». В цифровом формате посетители смогут познакомиться с многолетней историей изучения места на южной окраине современного Саратова, где в XIII-XIV вв. располагался золотоордынский город Укек. На выставке «Тайны средневековых кладов» гости смогут увидеть предметы, спрятанные в земле на территории современной Саратовской области в XIV веке и случайно обнаруженные спустя семь столетий. В фойе 1-го этажа разместится выставка «Находки полевого сезона 2025 года», где можно будет увидеть предметы, найденные этим летом участниками археологических экспедиций на Увекском городище и поселении Хмелевское-1. Каждый час по выставкам будут проводиться бесплатные экскурсии.

Также желающие смогут совершить vr-погружение в мир археологии и узнать много нового об этой исторической дисциплине, изучающей прошлое человечества по вещественным источникам. И только в дни Фестиваля на выставочной площадке пройдут лекции по антропологии, где можно будет узнать, как ученым удается восстанавливать облик людей, живших более 700 лет назад.

Дополнительная информация о проекте «Укек» размещается в группе «Укек | Увекское городище» - https://vk.com/ukek_uvek

Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» проводится Автономной некоммерческой организацией по изучению, сохранению и популяризации археологического наследия Саратовской области «Живая история» в партнерстве с ГАУК СО «Исторический парк «Моя история».

Финансирование проекта «Укек» в 2025 году осуществляется за счет средств (при поддержке) субсидии Министерства культуры Саратовской области, направленной на поддержку и продвижение событийных мероприятий.
Фестиваль «Укек» проводится с 2012 года и направлен на воссоздание жизни средневекового золотоордынского города Укек, располагавшегося в XIII-XIV вв. на южной окраине современного Саратова.

Реконструкция стала возможной по результатам ежегодных раскопок, проводимых с 2005 года участниками археологической экспедиции на Увекском городище под руководством Д.А. Кубанкина.

Увекское городище — памятник археологии федерального значения.