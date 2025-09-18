В Балашове открылось «Театральное Прихоперье»

просмотров: 148

В Балашове 17 сентября дан старт IX Всероссийскому фестивалю «Театральное Прихоперье», который продлится до 24 сентября на площадках Балашовского драматического театра.Ключевой темой праздничных мероприятий дня открытия стала экспозиция, подготовленная Балашовским драмтеатром совместно с Саратовским отделением Союза художников. Концертные номера, интерактивные зоны, фотолокации и различные арт-инсталляции были выдержаны в стилистике контраста войны и мира.- «Театральное Прихопёрье» в этом году посвящено Году защитника Отечества. Патриотическая направленность фестиваля привлекла большое количество гостей в Театральный сквер. Мотивы Великой Победы нашли отражение в каждом представленном плакате, художественном произведении, музыкальном номере и театральной миниатюре, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Главным событием вечера стал спектакль «Толстая тетрадь» в исполнении артистов государственного Театра Наций.Предстоит насыщенная конкурсная программа. Десять театральных трупп из различных регионов России представят свои работы. Вниманию публики будут предложены спектакли по произведениям Гоголя, Тургенева, Пушкина и Чехова. Также запланирована встреча с заслуженной артисткой РФ Зоей Кайдановской.В течение фестивальной недели будет показано 13 спектаклей, которые посетят свыше 4000 зрителей. Около 350 участников из 20 российских регионов приедут в Балашов.По сложившейся традиции, показы спектаклей будут организованы онлайн в Театральном парке.