18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:38 | 18 сентября
Аквабайкер Панченко подвёл итог сезона-2025, завоевав золото Чемпионата России
21:07 | 18 сентября
Футбол стал ближе: в Моршанке открыли новую площадку
21:03 | 18 сентября
Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
19:15 | 18 сентября
Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics
18:34 | 18 сентября
Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля
18:00 | 18 сентября
До 26 октября детские и молодежные саратовские театры могут подать заявки на «Театральное Приволжье»
17:32 | 18 сентября
Главные активисты против школы в Молодежном работают по лекалам иноагентов?
17:30 | 18 сентября
В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления
16:01 | 18 сентября
Фонд Юрия Лужкова вручит специальный призы по итогам конкурса вопросов для Экономического диктанта
15:30 | 18 сентября
Открыт прием работ на ежегодный областной конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
В Балашове открылось «Театральное Прихоперье»

Новости
В Балашове открылось «Театральное Прихоперье»


В Балашове 17 сентября дан старт IX Всероссийскому фестивалю «Театральное Прихоперье», который продлится до 24 сентября на площадках Балашовского драматического театра.

Ключевой темой праздничных мероприятий дня открытия стала экспозиция, подготовленная Балашовским драмтеатром совместно с Саратовским отделением Союза художников. Концертные номера, интерактивные зоны, фотолокации и различные арт-инсталляции были выдержаны в стилистике контраста войны и мира.

- «Театральное Прихопёрье» в этом году посвящено Году защитника Отечества. Патриотическая направленность фестиваля привлекла большое количество гостей в Театральный сквер. Мотивы Великой Победы нашли отражение в каждом представленном плакате, художественном произведении, музыкальном номере и театральной миниатюре, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Главным событием вечера стал спектакль «Толстая тетрадь» в исполнении артистов государственного Театра Наций.

Предстоит насыщенная конкурсная программа. Десять театральных трупп из различных регионов России представят свои работы. Вниманию публики будут предложены спектакли по произведениям Гоголя, Тургенева, Пушкина и Чехова. Также запланирована встреча с заслуженной артисткой РФ Зоей Кайдановской.

В течение фестивальной недели будет показано 13 спектаклей, которые посетят свыше 4000 зрителей. Около 350 участников из 20 российских регионов приедут в Балашов.

По сложившейся традиции, показы спектаклей будут организованы онлайн в Театральном парке.