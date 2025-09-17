Участник спецоперации: «Увеличение материальной поддержки саратовских бойцов поднимает их боевой дух»

просмотров: 127

- Сообщение об увеличении выплат новобранцам, впервые заключающим контракт с Министерством обороны России, воспринял с чувством гордости за страну, за родной регион. Это, безусловно, важный шаг в признании значимости службы и мотивации наших граждан к защите Родины.Считаю, что федеральная поддержка должна достойно подкрепляться и на региональном уровне во всех субъектах РФ. И здесь показателен пример Саратовской области, где власти проявили особую дальновидность и ответственность, увеличив выплату новобранцам в три раза.Такое внимание к нуждам военнослужащих со стороны губернатора Романа Бусаргина, Правительства области играет колоссальную роль. Это не только дополнительная материальная поддержка, но и мощный сигнал о том, что власть и общество ценят вклад каждого, кто готов отстаивать интересы страны с оружием в руках.Когда человек уверен в поддержке и понимании, когда он знает, что о его семье позаботятся, это придает ему уверенности и сил при выполнении боевых задач, - отметил Алексей Ледуховский.Напомним, в настоящее время жители Саратовской области, заключившие контракт с Министерством обороны, с учетом всех выплат получают до 3,7 млн рублей за первый месяц службы. При этом годовой заработок будет достигать до 6,5 млн рублей. Размер выплат действует по 31 октября 2025 года.