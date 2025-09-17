17 сентября 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 17 сентября
В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы
16:00 | 17 сентября
Врачи Саратовской городской клинической больницы скорой помощи успешно выполнили сложнейшую операцию
14:30 | 17 сентября
В Саратовской прошел Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
13:00 | 17 сентября
27 районов завершили ремонт дорог по региональной программе этого года
12:12 | 17 сентября
«Саратовские страдания» посвятили Олегу Табакову
12:12 | 17 сентября
«Саратовские страдания» посвятили Олегу Табакову
11:10 | 17 сентября
За строительство школы проголосовали уже 22 тысячи саратовцев!
11:10 | 17 сентября
За строительство школы проголосовали уже 22 тысячи саратовцев!
11:04 | 17 сентября
Участник спецоперации: «Увеличение материальной поддержки саратовских бойцов поднимает их боевой дух»
11:00 | 17 сентября
От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участник спецоперации: «Увеличение материальной поддержки саратовских бойцов поднимает их боевой дух»

Новости

Кратное увеличение региональной выплаты саратовцам, заключившим контракт с Минобороны России, способно создать действительно мощный стимул для привлечения новых защитников Родины и повышения боевого духа наших войск. В этом уверен Алексей Ледуховский, участник специальной военной операции, депутат Совета МО г. Красноармейск. По словам народного избранника, власти Саратовской области делают всё возможное для укрепления обороноспособности нашей страны.



- Сообщение об увеличении выплат новобранцам, впервые заключающим контракт с Министерством обороны России, воспринял с чувством гордости за страну, за родной регион. Это, безусловно, важный шаг в признании значимости службы и мотивации наших граждан к защите Родины.

Считаю, что федеральная поддержка должна достойно подкрепляться и на региональном уровне во всех субъектах РФ. И здесь показателен пример Саратовской области, где власти проявили особую дальновидность и ответственность, увеличив выплату новобранцам в три раза.

Такое внимание к нуждам военнослужащих со стороны губернатора Романа Бусаргина, Правительства области играет колоссальную роль. Это не только дополнительная материальная поддержка, но и мощный сигнал о том, что власть и общество ценят вклад каждого, кто готов отстаивать интересы страны с оружием в руках.

Когда человек уверен в поддержке и понимании, когда он знает, что о его семье позаботятся, это придает ему уверенности и сил при выполнении боевых задач, - отметил Алексей Ледуховский.

Напомним, в настоящее время жители Саратовской области, заключившие контракт с Министерством обороны, с учетом всех выплат получают до 3,7 млн рублей за первый месяц службы. При этом годовой заработок будет достигать до 6,5 млн рублей. Размер выплат действует по 31 октября 2025 года.