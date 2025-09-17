Пери, Савушка и дискотеки: старшее поколение ведет активный и позитивный образ жизни

просмотров: 23

В социозащитных стационарных учреждениях Саратовской области не только создаются условия, приближенные к домашним, но и проводится работа по организации интересного и познавательного досуга.На этой неделе Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов посетили с визитом и подарили незабываемые эмоции владелица конного клуба Елена вместе с очаровательной лошадью орловской породы Пери и пони Савушкой.Жители дома-интерната с нетерпением ждали этой встречи. Многие из них впервые вблизи увидели этих красивых и благородных животных. Возможность погладить мягкую шерсть, покормить лошадь сухарями и яблоками – все это вызвало искреннюю радость и живой интерес.Настоящим любимцем публики стал маленький пони Савушка. Его забавные повадки и дружелюбный нрав никого не оставили равнодушным.«Лошади – удивительные животные, способные исцелять не только тело, но и душу. Иппотерапия широко применяется для реабилитации людей с различными заболеваниями. Общение с лошадьми оказывает положительное воздействие на психоэмоциональное состояние, улучшает моторику и координацию движений», – рассказали организаторы встречи.«Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы наши подопечные жили интересно и с удовольствием, при этом, безусловно, учитываем запросы наших проживающих. Например, этим летом у наших бабушек и дедушек были необыкновенно популярны уличные дискотеки. Хорошее настроение и двигательная активность продлевают активное долголетие старшего поколения. Конечно, большую помощь во многих начинаниях оказывают наши благотворители», – отметили сотрудники дома-интерната.