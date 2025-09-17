В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы

просмотров: 45

По данным Росстата, во втором квартале 2025 года Саратовская область улучшила показатели по ряду параметров, связанных с ситуацией на рынке труда.Так, по сравнению со вторым кварталом 2024 года почти в два раза сократилось среднее время поиска работы безработными – с 3,83 месяцев до 2,05 месяцев. В общем рейтинге регионов область улучшила позиции с 12 до 7 рангового места.Уровень безработицы по классификации Международной организации труда за второй квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился с 2% до 1,7%, или на 3,6 тысячи человек.При этом, по данным за май – июль этого года, продолжается положительная динамика: уровень безработицы снизился до 1,6%, а численность безработных сократилась на 1,3 тысячи человек.