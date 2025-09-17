17 сентября 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 17 сентября
В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы
16:00 | 17 сентября
Врачи Саратовской городской клинической больницы скорой помощи успешно выполнили сложнейшую операцию
14:30 | 17 сентября
В Саратовской прошел Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
13:00 | 17 сентября
27 районов завершили ремонт дорог по региональной программе этого года
12:12 | 17 сентября
«Саратовские страдания» посвятили Олегу Табакову
12:12 | 17 сентября
11:10 | 17 сентября
За строительство школы проголосовали уже 22 тысячи саратовцев!
11:10 | 17 сентября
11:04 | 17 сентября
Участник спецоперации: «Увеличение материальной поддержки саратовских бойцов поднимает их боевой дух»
11:00 | 17 сентября
От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы

В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы


По данным Росстата, во втором квартале 2025 года Саратовская область улучшила показатели по ряду параметров, связанных с ситуацией на рынке труда.

Так, по сравнению со вторым кварталом 2024 года почти в два раза сократилось среднее время поиска работы безработными – с 3,83 месяцев до 2,05 месяцев. В общем рейтинге регионов область улучшила позиции с 12 до 7 рангового места.

Уровень безработицы по классификации Международной организации труда за второй квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился с 2% до 1,7%, или на 3,6 тысячи человек.

При этом, по данным за май – июль этого года, продолжается положительная динамика: уровень безработицы снизился до 1,6%, а численность безработных сократилась на 1,3 тысячи человек.