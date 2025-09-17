17 сентября 2025 СРЕДА
В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы
16:00 | 17 сентября
Врачи Саратовской городской клинической больницы скорой помощи успешно выполнили сложнейшую операцию
14:30 | 17 сентября
В Саратовской прошел Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
13:00 | 17 сентября
27 районов завершили ремонт дорог по региональной программе этого года
12:12 | 17 сентября
11:10 | 17 сентября
11:04 | 17 сентября
Участник спецоперации: «Увеличение материальной поддержки саратовских бойцов поднимает их боевой дух»
11:00 | 17 сентября
От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели
13 - 14сентября 2025 года в Саратовской области состоялись Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» и финал Всероссийского проекта «Разгон Космос», привлекшие внимание молодых исследователей. В мероприятиях приняли участие старшеклассники, студенты, педагоги, родители и наставники.

13 сентября в Спортивно-оздоровительном лагере «Азимут» в Энгельсе прошла церемония открытия фестиваля. В течение первого дня участники посетили встречу с представителем Роскосмоса, площадки от «Движения Первых», Роскосмоса, СГТУ, а также мастер-классы по робототехнике и пеленгации. Российское общество «Знание» организовало встречу с олимпийским чемпионом Александром Легковым. Кроме того, были организованы лекции Юрия Беликова и Сергея Селиванова с использованием технологий виртуальной реальности. В рамках фестиваля также прошел проект «Разгон Космос» — научно-развлекательное реалити-шоу для школьников, в котором команды из пяти регионов России собирали аэростаты для запуска в космос, изучая программирование, физику и инженерию под руководством экспертов и космонавтов.

Второй день фестиваля, 14 сентября, начался со встречи вице-губернатора Саратовской области Михаила Орлова с Героем Российской Федерации, председателем Правления «Движения первых» Артуром Орловым, председателем комитета молодежной политики Саратовской области Ангелиной Беловицкой и председателем регионального отделения «Движение Первых» Никитой Муковозовым, где обсуждались вопросы развития молодежных инициатив и популяризации науки.

Во Дворце творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова состоялась встреча с активистами Регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Саратовской.

Основная программа второго дня была развернута в Парке покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина. На территории парка прошли съемки финальной сцены проекта «Разгон Космос». Участники и гости фестиваля смогли принять участие в прохождении полосы препятствий, а также воспользоваться возможностью наблюдения за Солнцем. «Движение Первых» провело мастер-класс по сборке и запуску пневматических ракет. Интерактивные площадки представили «Россети Волга» и «Газпром», где были организованы тематические выставки и профориентационные мероприятия. Площадки с VR-технологиями и СГТУ продемонстрировали передовые разработки в области науки и техники. Дополняли программу выставка авиамоделей и выездной планетарий. На протяжении дня работала тематическая фотозона.

В рамках фестиваля состоялось награждение победителей Всероссийского проекта «Разгон Космос» и команды-победителей фестиваля «Звезда Гагарина».

Победителем фестиваля «Звезда Гагарина» стала команда «Млечный путь», второе место разделили сразу две команды – «Комета» и «Кассиопея». Почетное третье место досталось командам «Крылья Галактики» и «Альянс».

«Ваша увлеченность делает эти проекты реальностью. От всей команды «Движения Первых» и наших партнеров желаю вам самого главного: никогда не останавливайтесь на достигнутом. Идите только вперед, ведь ваш энтузиазм – двигатель прогресса!» - отметил Герой Российской Федерации Артур Орлов.