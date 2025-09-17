27 районов завершили ремонт дорог по региональной программе этого года

просмотров: 87

Менее 4% работ осталось выполнить в рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, по ремонту дорожно-уличной сети в сельских населённых пунктах. 27 районов уже закончили работы, остальные завершают ремонт улиц в границах своего района.Всего по области отремонтировано уже более 230 км сельских дорог. В границах Вольского района привели в порядок более 4 км дорог, в Пугачёвском районе отремонтировали 4,4 км дорог, а в Самойловском районе привели в нормативное состояние 3,3 км. Так в с.Низовка Самойловского района по ул. Новая от д. № 1 до пересечения с ул. Маркина выполнили работы по устройству сплошного асфальтобетонного покрытия. Данная улица ведёт к ФАПу, библиотеке, сельскому ДК и школе. Стоит также отметить, что в с.Святославка по улице Победы произвели ремонт сразу на двух участках дороги: отд. № 47 до д. № 63 и от д. № 64 до д. № 99.«Объекты для ремонта выбираются районной администрацией с учетом обращений жителей. Чаще всего это улицы, которые ведут к учреждениям соцсферы: больницам, школам, детсадам», - отметил исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства Федор Котельников.