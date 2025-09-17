17 сентября 2025 СРЕДА
17:30 | 17 сентября
В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы
16:00 | 17 сентября
Врачи Саратовской городской клинической больницы скорой помощи успешно выполнили сложнейшую операцию
14:30 | 17 сентября
В Саратовской прошел Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
13:00 | 17 сентября
27 районов завершили ремонт дорог по региональной программе этого года
12:12 | 17 сентября
11:10 | 17 сентября
11:04 | 17 сентября
Участник спецоперации: «Увеличение материальной поддержки саратовских бойцов поднимает их боевой дух»
11:00 | 17 сентября
От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели
27 районов завершили ремонт дорог по региональной программе этого года

Менее 4% работ осталось выполнить в рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, по ремонту дорожно-уличной сети в сельских населённых пунктах. 27 районов уже закончили работы, остальные завершают ремонт улиц в границах своего района.

Всего по области отремонтировано уже более 230 км сельских дорог. В границах Вольского района привели в порядок более 4 км дорог, в Пугачёвском районе отремонтировали 4,4 км дорог, а в Самойловском районе привели в нормативное состояние 3,3 км. Так в с.Низовка Самойловского района по ул. Новая от д. № 1 до пересечения с ул. Маркина выполнили работы по устройству сплошного асфальтобетонного покрытия. Данная улица ведёт к ФАПу, библиотеке, сельскому ДК и школе. Стоит также отметить, что в с.Святославка по улице Победы произвели ремонт сразу на двух участках дороги: отд. № 47 до д. № 63 и от д. № 64 до д. № 99.

«Объекты для ремонта выбираются районной администрацией с учетом обращений жителей. Чаще всего это улицы, которые ведут к учреждениям соцсферы: больницам, школам, детсадам», - отметил исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства Федор Котельников.