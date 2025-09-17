От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели

просмотров: 101

В Марксе завершился проект по созданию хозяйства замкнутого цикла для выращивания радужной форели. Инвестором выступило ООО «Салмон», общий объем инвестиций составил 127,9 млн рублей.Мощность нового производства позволяет выращивать до 120 тонн товарной форели в год. Уже налажены каналы сбыта: часть рыбы оптом поставляется в Москву и Санкт-Петербург, а также подписаны контракты на поставку в «живые рыбалки» Саратовской и Самарской областей. В перспективе инвестор намерен обеспечить продукцией и крупные сети региона.Проект имеет серьезные планы по развитию. В ближайшей перспективе — открытие фирменного магазина в Марксе для продажи свежей рыбы напрямую жителям, а также строительство цеха глубокой переработки. Это позволит расширить ассортимент до соленой и копченой продукции, а также начать производство икры.«Реализация проекта по строительству современного форелевого хозяйства в Марксовском районе – это чрезвычайно интересный и важный проект для нашего региона. Он наглядно демонстрирует, что Саратовская область привлекательна не только для крупной промышленности, но и для импортозамещающих проектов в сфере агробизнеса и аквакультуры», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.