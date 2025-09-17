17 сентября 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 17 сентября
В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы
16:00 | 17 сентября
Врачи Саратовской городской клинической больницы скорой помощи успешно выполнили сложнейшую операцию
14:30 | 17 сентября
В Саратовской прошел Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
13:00 | 17 сентября
27 районов завершили ремонт дорог по региональной программе этого года
12:12 | 17 сентября
«Саратовские страдания» посвятили Олегу Табакову
12:12 | 17 сентября
11:10 | 17 сентября
За строительство школы проголосовали уже 22 тысячи саратовцев!
11:10 | 17 сентября
11:04 | 17 сентября
Участник спецоперации: «Увеличение материальной поддержки саратовских бойцов поднимает их боевой дух»
11:00 | 17 сентября
От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели
От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели

От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели


В Марксе завершился проект по созданию хозяйства замкнутого цикла для выращивания радужной форели. Инвестором выступило ООО «Салмон», общий объем инвестиций составил 127,9 млн рублей.

Мощность нового производства позволяет выращивать до 120 тонн товарной форели в год. Уже налажены каналы сбыта: часть рыбы оптом поставляется в Москву и Санкт-Петербург, а также подписаны контракты на поставку в «живые рыбалки» Саратовской и Самарской областей. В перспективе инвестор намерен обеспечить продукцией и крупные сети региона.

Проект имеет серьезные планы по развитию. В ближайшей перспективе — открытие фирменного магазина в Марксе для продажи свежей рыбы напрямую жителям, а также строительство цеха глубокой переработки. Это позволит расширить ассортимент до соленой и копченой продукции, а также начать производство икры.

«Реализация проекта по строительству современного форелевого хозяйства в Марксовском районе – это чрезвычайно интересный и важный проект для нашего региона. Он наглядно демонстрирует, что Саратовская область привлекательна не только для крупной промышленности, но и для импортозамещающих проектов в сфере агробизнеса и аквакультуры», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.