Саратовские пауэрлифтеры завоевали медали Всероссийских соревнований

В Нижегородской области прошли Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу. Участие в турнире приняли более 200 спортсменов из 25 регионов страны.Саратовские спортсмены завоевали медали в дисциплине троеборье классическое:Владислав Василенко - 1 место в весовой категории 105 кг с результатом 645 кг, 2 место в абсолютном зачетеАнастасия Оськина - 2 место в весовой категории 52 кг с результатом 252,5 кгМаксим Матюшкин - 3 место в весовой категории 83 кг с результатом 512,5 кгПодготовили спортсменов тренеры-преподаватели Василий Ребнев, Ринат Сулейменов и Мария Миронова.