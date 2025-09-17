17 сентября 2025 СРЕДА
10:00 | 17 сентября
Саратовские пауэрлифтеры завоевали медали Всероссийских соревнований
09:00 | 17 сентября
В честь героев СВО открылась выставка памяти
18:00 | 16 сентября
В Пугачевской районной больнице проведено более 100 лапароскопических операций
17:30 | 16 сентября
В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» прошел цифровой ликбез для старшего поколения
17:30 | 16 сентября
Сергей Гладков обсудил с родителями детей из Ленинского района Саратова вопросы развития микрорайона, где планируется строительство школы
17:09 | 16 сентября
«Серебряные» волонтеры отправят на фронт гигантское антидроновое одеяло
17:08 | 16 сентября
Областной суд подтвердил законность подготовки к строительству новой школы в Молодежном
17:00 | 16 сентября
Игорь Комаров подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО
16:44 | 16 сентября
15:30 | 16 сентября
Более семи тысяч жителей Саратовской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»
Новости / Спорт
В Нижегородской области прошли Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу. Участие в турнире приняли более 200 спортсменов из 25 регионов страны.

Саратовские спортсмены завоевали медали в дисциплине троеборье классическое:

Владислав Василенко - 1 место в весовой категории 105 кг с результатом 645 кг, 2 место в абсолютном зачете
Анастасия Оськина - 2 место в весовой категории 52 кг с результатом 252,5 кг
Максим Матюшкин - 3 место в весовой категории 83 кг с результатом 512,5 кг

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Василий Ребнев, Ринат Сулейменов и Мария Миронова.