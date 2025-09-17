Саратовские пауэрлифтеры завоевали медали Всероссийских соревнований
В Нижегородской области прошли Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу. Участие в турнире приняли более 200 спортсменов из 25 регионов страны.
Саратовские спортсмены завоевали медали в дисциплине троеборье классическое:
Владислав Василенко - 1 место в весовой категории 105 кг с результатом 645 кг, 2 место в абсолютном зачете
Анастасия Оськина - 2 место в весовой категории 52 кг с результатом 252,5 кг
Максим Матюшкин - 3 место в весовой категории 83 кг с результатом 512,5 кг
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Василий Ребнев, Ринат Сулейменов и Мария Миронова.