В честь героев СВО открылась выставка памяти

В Саратовском музее СВО открылась выставка портретов бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, «Они сражались за Родину».Автор работ – профессиональный художник из Краснодарского края Шамиль Курбанов – написал их маслом. Рядом с каждым портретом размещена информация о военнослужащем: чем занимался до СВО, где работал, почему решил отправиться на фронт, при каких обстоятельствах погиб. Также представлены рисунки c изображениями мест боевых действий, в которых участвовали герои выставки.Экспозиция подготовлена инициативной группой из Санкт-Петербурга, руководитель и организатор проекта – капитан запаса ФСБ, участник СВО, награжденный государственными и ведомственными наградами, Павел Шабрин.Директор музея СВО Наталья Речман отметила важность экспонирования выставки именно в нашем музее: «Эту выставку увидят люди посвященные, которым эта тема интересна и важна. Многие из них пережили потерю».«Эта выставка не для скорби и печали. Эта выставка для гордости. Мы не должны забывать своих героев. Наш посыл – чтобы мы гордились: Победой своего народа, ребятами – простыми пацанами, которые пошли защищать Родину», - отметил Павел Шабрин на церемонии открытия выставки.Выставка приурочена к объявленному в России Году защитника Отечества. Экспозиция расположена в основном зале и будет работать до 17 сентября 2025 года. Вход в музей бесплатный.