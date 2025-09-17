«Серебряные» волонтеры отправят на фронт гигантское антидроновое одеяло
Сотрудники и получатели услуг социозащитных учреждений продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции.
«Серебряные» волонтеры центра социального обслуживания населения Красноармейского района трудятся над изготовлением специального антидронового одеяла размером 5х5 метров для бойцов 99-го полка.
«Это не просто одеяло – это символ поддержки и заботы о тех, кто защищает нашу страну. Каждая ниточка, каждый стежок несут надежду на мирное будущее нашей страны», – уверена активистка Наталья Балыбина.
Сотрудники Белогорновского дома-интерната приготовили и передали на передовую продукты питания и домашние заготовки. Каждую банку упаковывали так, чтобы она не разбилась при транспортировке – обмотали пленкой и уложили в коробки.
«Пусть эта маленькая помощь пригодится нашим бойцам. Мы хотим, чтобы они знали, что мы вместе с ними сердцем и душой. Дома их ждут, скучают и верят в скорую победу», – прокомментировали в учреждении.
Проживающие и сотрудники Энгельсского дома-интерната в очередной раз вновь проявили инициативу, подготовив и отправив на фронт четыре новых маскировочных сети, разработанных по уникальной технологии, позволяющей скрывать объекты от наблюдения современными беспилотниками. С прошлого года на фронт уже отправлено 33 таких укрытия.
«Наш коллектив верит в победу добра и справедливости. Поддерживая наших защитников, мы делаем все возможное, чтобы приблизить этот день победы», – выразил позицию коллектива директор учреждения Сергей Сафошкин.