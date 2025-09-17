17 сентября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 16 сентября
В Пугачевской районной больнице проведено более 100 лапароскопических операций
17:30 | 16 сентября
В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» прошел цифровой ликбез для старшего поколения
17:30 | 16 сентября
Сергей Гладков обсудил с родителями детей из Ленинского района Саратова вопросы развития микрорайона, где планируется строительство школы
17:09 | 16 сентября
«Серебряные» волонтеры отправят на фронт гигантское антидроновое одеяло
17:08 | 16 сентября
Областной суд подтвердил законность подготовки к строительству новой школы в Молодежном
17:00 | 16 сентября
Игорь Комаров подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО
16:44 | 16 сентября
Областной суд подтвердил законность подготовки к строительству новой школы в Молодежном
15:30 | 16 сентября
Более семи тысяч жителей Саратовской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»
14:40 | 16 сентября
В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
13:30 | 16 сентября
В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Серебряные» волонтеры отправят на фронт гигантское антидроновое одеяло

Новости
«Серебряные» волонтеры отправят на фронт гигантское антидроновое одеяло


Сотрудники и получатели услуг социозащитных учреждений продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции.

«Серебряные» волонтеры центра социального обслуживания населения Красноармейского района трудятся над изготовлением специального антидронового одеяла размером 5х5 метров для бойцов 99-го полка.

«Это не просто одеяло – это символ поддержки и заботы о тех, кто защищает нашу страну. Каждая ниточка, каждый стежок несут надежду на мирное будущее нашей страны», – уверена активистка Наталья Балыбина.

Сотрудники Белогорновского дома-интерната приготовили и передали на передовую продукты питания и домашние заготовки. Каждую банку упаковывали так, чтобы она не разбилась при транспортировке – обмотали пленкой и уложили в коробки.

«Пусть эта маленькая помощь пригодится нашим бойцам. Мы хотим, чтобы они знали, что мы вместе с ними сердцем и душой. Дома их ждут, скучают и верят в скорую победу», – прокомментировали в учреждении.

Проживающие и сотрудники Энгельсского дома-интерната в очередной раз вновь проявили инициативу, подготовив и отправив на фронт четыре новых маскировочных сети, разработанных по уникальной технологии, позволяющей скрывать объекты от наблюдения современными беспилотниками. С прошлого года на фронт уже отправлено 33 таких укрытия.

«Наш коллектив верит в победу добра и справедливости. Поддерживая наших защитников, мы делаем все возможное, чтобы приблизить этот день победы», – выразил позицию коллектива директор учреждения Сергей Сафошкин.