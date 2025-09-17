«Серебряные» волонтеры отправят на фронт гигантское антидроновое одеяло

просмотров: 118

Сотрудники и получатели услуг социозащитных учреждений продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции.«Серебряные» волонтеры центра социального обслуживания населения Красноармейского района трудятся над изготовлением специального антидронового одеяла размером 5х5 метров для бойцов 99-го полка.«Это не просто одеяло – это символ поддержки и заботы о тех, кто защищает нашу страну. Каждая ниточка, каждый стежок несут надежду на мирное будущее нашей страны», – уверена активистка Наталья Балыбина.Сотрудники Белогорновского дома-интерната приготовили и передали на передовую продукты питания и домашние заготовки. Каждую банку упаковывали так, чтобы она не разбилась при транспортировке – обмотали пленкой и уложили в коробки.«Пусть эта маленькая помощь пригодится нашим бойцам. Мы хотим, чтобы они знали, что мы вместе с ними сердцем и душой. Дома их ждут, скучают и верят в скорую победу», – прокомментировали в учреждении.Проживающие и сотрудники Энгельсского дома-интерната в очередной раз вновь проявили инициативу, подготовив и отправив на фронт четыре новых маскировочных сети, разработанных по уникальной технологии, позволяющей скрывать объекты от наблюдения современными беспилотниками. С прошлого года на фронт уже отправлено 33 таких укрытия.«Наш коллектив верит в победу добра и справедливости. Поддерживая наших защитников, мы делаем все возможное, чтобы приблизить этот день победы», – выразил позицию коллектива директор учреждения Сергей Сафошкин.