В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» прошел цифровой ликбез для старшего поколения

Для жителей области продолжаются семинары по повышению цифровой грамотности. Представители налогового органа, банковской сферы, образовательной организации, обучающей ИТ-навыкам, рассказали пожилым людям о современных цифровых сервисах, применяемых для взаимодействия с органами власти, об онлайн-банкинге, а также о правилах безопасного поведения в сети Интернет. Организатором выступил комитет по информполитике областной ДумыПервый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова рассказала слушателям о разработанном министерством Навигаторе мер социальной поддержки населения (соцподдержка64.рф). На нем жители области, включая старшее поколение, могут найти информацию о положенных им мерах соцподдержки. Для этого они могут воспользоваться Калькулятором подбора мер и Классификатором мер, который включает федеральные, региональные и муниципальные меры социальной поддержки, предоставляемые в Саратовской области.«Пользователи Навигатора могут оставить обратную связь с помощью специализированной формы. Полученные разработчиками замечания и предложения обязательно будут учтены для улучшения работы сервиса», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.