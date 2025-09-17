17 сентября 2025 СРЕДА
18:00 | 16 сентября
В Пугачевской районной больнице проведено более 100 лапароскопических операций
17:30 | 16 сентября
В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» прошел цифровой ликбез для старшего поколения
17:30 | 16 сентября
Сергей Гладков обсудил с родителями детей из Ленинского района Саратова вопросы развития микрорайона, где планируется строительство школы
17:09 | 16 сентября
«Серебряные» волонтеры отправят на фронт гигантское антидроновое одеяло
17:08 | 16 сентября
17:00 | 16 сентября
Игорь Комаров подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО
16:44 | 16 сентября
Областной суд подтвердил законность подготовки к строительству новой школы в Молодежном
15:30 | 16 сентября
Более семи тысяч жителей Саратовской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»
14:40 | 16 сентября
В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
13:30 | 16 сентября
В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области
В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» прошел цифровой ликбез для старшего поколения

Для жителей области продолжаются семинары по повышению цифровой грамотности. Представители налогового органа, банковской сферы, образовательной организации, обучающей ИТ-навыкам, рассказали пожилым людям о современных цифровых сервисах, применяемых для взаимодействия с органами власти, об онлайн-банкинге, а также о правилах безопасного поведения в сети Интернет. Организатором выступил комитет по информполитике областной Думы

Первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова рассказала слушателям о разработанном министерством Навигаторе мер социальной поддержки населения (соцподдержка64.рф). На нем жители области, включая старшее поколение, могут найти информацию о положенных им мерах соцподдержки. Для этого они могут воспользоваться Калькулятором подбора мер и Классификатором мер, который включает федеральные, региональные и муниципальные меры социальной поддержки, предоставляемые в Саратовской области.

«Пользователи Навигатора могут оставить обратную связь с помощью специализированной формы. Полученные разработчиками замечания и предложения обязательно будут учтены для улучшения работы сервиса», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.