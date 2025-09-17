17 сентября 2025 СРЕДА
18:00 | 16 сентября
В Пугачевской районной больнице проведено более 100 лапароскопических операций
17:30 | 16 сентября
В Саратовском филиале фонда «Защитники Отечества» прошел цифровой ликбез для старшего поколения
17:30 | 16 сентября
Сергей Гладков обсудил с родителями детей из Ленинского района Саратова вопросы развития микрорайона, где планируется строительство школы
17:09 | 16 сентября
«Серебряные» волонтеры отправят на фронт гигантское антидроновое одеяло
17:08 | 16 сентября
Областной суд подтвердил законность подготовки к строительству новой школы в Молодежном
17:00 | 16 сентября
Игорь Комаров подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО
16:44 | 16 сентября
Областной суд подтвердил законность подготовки к строительству новой школы в Молодежном
15:30 | 16 сентября
Более семи тысяч жителей Саратовской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»
14:40 | 16 сентября
В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
13:30 | 16 сентября
В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области
Сергей Гладков обсудил с родителями детей из Ленинского района Саратова вопросы развития микрорайона, где планируется строительство школы

Новости
Сергей Гладков обсудил с родителями детей из Ленинского района Саратова вопросы развития микрорайона, где планируется строительство школы


В региональном Штабе общественной поддержки партии «Единой России» депутат встретился с родителями детей из Ленинского района Саратова - активистами партпроекта «Крепкая семья». Парламентарий подчеркнул, что жители инициировали обсуждение вопросов, связанных со строительством новой школы.

“На самом деле их целый спектр - от развития территории микрорайона до получения абсолютно новых возможностей развития ребятишек и повышения качества жизни семей. Всегда открыт к диалогу с теми, кто отстаивает интересы семей с детьми и выступает за развитие города”,
– высказался Сергей Гладков.

Он также отметил, что совершенно противоположная позиция в отношении тех, кто используют встречи с депутатами в интересах бизнесменов, живущих за рубежом. В качестве примера депутат привел представителей так называемого «родительского надзора».

“Проживая в Волжском районе, где есть вопросы с двухсменным обучением, они выступают против строительства школы в Ленинском районе. Они не защищают интересы детей собственного района, а продвигают бизнес-интересы владельцев бывшего завода «Карат», шантажирующих область для обогащения за счет государственных средств. Почему так? И происходит ли это бескорыстно? Так кому служит пресловутый «родительский надзор», становящийся сегодня, по мнению жителей, токсичными политическими изгоями?”
– задался вопросами Сергей Гладков.