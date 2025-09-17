Сергей Гладков обсудил с родителями детей из Ленинского района Саратова вопросы развития микрорайона, где планируется строительство школы

просмотров: 132

В региональном Штабе общественной поддержки партии «Единой России» депутат встретился с родителями детей из Ленинского района Саратова - активистами партпроекта «Крепкая семья». Парламентарий подчеркнул, что жители инициировали обсуждение вопросов, связанных со строительством новой школы.“На самом деле их целый спектр - от развития территории микрорайона до получения абсолютно новых возможностей развития ребятишек и повышения качества жизни семей. Всегда открыт к диалогу с теми, кто отстаивает интересы семей с детьми и выступает за развитие города”,– высказался Сергей Гладков.Он также отметил, что совершенно противоположная позиция в отношении тех, кто используют встречи с депутатами в интересах бизнесменов, живущих за рубежом. В качестве примера депутат привел представителей так называемого «родительского надзора».“Проживая в Волжском районе, где есть вопросы с двухсменным обучением, они выступают против строительства школы в Ленинском районе. Они не защищают интересы детей собственного района, а продвигают бизнес-интересы владельцев бывшего завода «Карат», шантажирующих область для обогащения за счет государственных средств. Почему так? И происходит ли это бескорыстно? Так кому служит пресловутый «родительский надзор», становящийся сегодня, по мнению жителей, токсичными политическими изгоями?”– задался вопросами Сергей Гладков.