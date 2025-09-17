Игорь Комаров подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО

просмотров: 123

15 сентября 2025 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание с руководством аппарата и главными федеральными инспекторами регионов округа по итогам Единого дня голосования с 12 по 14 сентября.Игорь Комаров отметил, что всего в ПФО состоялось почти 2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. В этом году жители округа выбирали глав Татарстана, Чувашии, Пермского края и Оренбургской области, а также формировали представительные органы власти в Казани, Ижевске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре и Ульяновске. В ряде регионов состоялись муниципальные выборы.В Саратовской области прошли дополнительные выборы депутатов областной думы по одномандатным избирательным округам и в органы местного самоуправления в 7 районах. В регионе было задействовано 170 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей порядка 189 тысяч человек. По итогам голосования граждан были избраны 15 депутатов, из которых 3 – в областную думу и 12 – в муниципальные органы. В их числе 3 участника СВО.В ПФО голосование проходило на 11 тыс. избирательных участках, в выборах приняли участие более 6 млн человек. Средняя явка по округу составила 48%.Участники совещания отметили высокий уровень организации избирательного процесса: голосование прошло без серьезных нарушений и происшествий. Инцидентов, способных исказить результаты выборов, зафиксировано не было.В четырех регионах округа были созданы дополнительные условия для комфортного и безопасного голосования посредством ДЭГ (Чувашская Республика, Пермский край, отдельные выборы в Удмуртской Республике и Самарской области). Таким правом воспользовались 396 тыс. человек. На выборах регионального уровня обеспечена возможность голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель»).В завершение совещания Игорь Комаров подчеркнул важность сохранения стабильной общественно-политической обстановки в регионах Приволжского федерального округа, а также необходимость поддержания эффективного сотрудничества между правоохранительными структурами, надзорными инстанциями и региональными властями для обеспечения защиты интересов граждан и государства.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе