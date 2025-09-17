17 сентября 2025 СРЕДА
Более семи тысяч жителей Саратовской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

За три с половиной месяца заявки подал 726 191 человек, из них от Саратовской области 7 782 человека. Конкурс в этом году стал частью нацпроекта Президента Владимира Путина «Семья». Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты – семейные путешествия по России.

Большей частью в конкурсе участвуют представительницы прекрасного пола – 61%, мужчины составляют 39%. Около 25% от общего числа участников – родители и законные представители, еще 25% – дети, 16% составляют бабушки и дедушки. Среди участников также более 7 500 прабабушек и прадедушек. Представители пяти поколений насчитываются в 959 семьях.

Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам – творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство. Среди них есть испытания от членов Наблюдательного совета и партнеров конкурса.

По итогам дистанционного этапа вскоре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. А летом 2026 года – в День семьи, любви и верности – состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».