14:40 | 16 сентября
В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
13:30 | 16 сентября
В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области
12:30 | 16 сентября
Лысогорские дамы познакомились с МАХом
11:30 | 16 сентября
Исторический парк отмечает 7 лет со дня открытия в Саратове
11:21 | 16 сентября
Интерактивные методы обучения: роль движения на семинарах по иностранному языку
10:30 | 16 сентября
Завершились международные спортивные игры Александра Невского
10:23 | 16 сентября
Минстрой перечислил средства по сертификатам 12 собственникам квартир пострадавшего дома на Блинова
09:46 | 16 сентября
Пять муниципальных кинозалов в конце года будут показывать фильмы на новом оборудовании
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
Минстрой перечислил средства по сертификатам 12 собственникам квартир пострадавшего дома на Блинова

Минстрой перечислил средства по сертификатам 12 собственникам квартир пострадавшего дома на Блинова


Министерство строительства и ЖКХ области продолжает перечислять выплаты по свидетельствам о предоставлении единовременной материальной на приобретение жилого помещения жильцам пострадавшего дома на улице Блинова.

Напомним, что жильцам пострадавшего дома на улице Блинова, по решению Губернатора Романа Бусаргина, предоставляют сертификаты на покупку нового жилья, аналогичного по площади.

В настоящее время с заявлением о предоставлении выплаты в ведомство обратились 53 собственника (это 35 квартир), всем им оперативно подготовили и выдали сертификаты на общую сумму около 161 млн рублей.

«Новые жилые помещения подобрали собственники 19 квартир, они обратились в министерство с договорами купли-продажи помещений для предварительной проверки документов перед сделкой. При этом 23 собственника 14 квартир уже сдали договоры купли-продажи, из них 12 собственникам, это 6 квартир, средства уже перечислены на общую сумму 31,5 млн рублей», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.