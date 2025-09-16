В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
7 – 8 октября 2025 года в г. Москве в Центре международной торговли состоится юбилейный 5-й Международный форум электронной коммерции и ритейла «E-Retail Week».
В деловой программе запланировано более 60 сессий по направлениям AI, Big Data, цифровой маркетинг, HR Tech, Beauty tech, ИТ технологии и кибербезопасность.
На площадке форума будет располагаться зона Retail Expo, где ведущие компании представят технологии для e-commerce и ритейла. Посетители смогут протестировать новинки и выбрать интересующие компании для партнерства.
Более подробная информация - на официальном сайте: www. eretailweek.ru.
