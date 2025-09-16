16 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
14:40 | 16 сентября
В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
13:30 | 16 сентября
В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области
12:30 | 16 сентября
Лысогорские дамы познакомились с МАХом
11:30 | 16 сентября
Исторический парк отмечает 7 лет со дня открытия в Саратове
11:21 | 16 сентября
Интерактивные методы обучения: роль движения на семинарах по иностранному языку
10:30 | 16 сентября
Завершились международные спортивные игры Александра Невского
10:23 | 16 сентября
Минстрой перечислил средства по сертификатам 12 собственникам квартир пострадавшего дома на Блинова
09:46 | 16 сентября
Пять муниципальных кинозалов в конце года будут показывать фильмы на новом оборудовании
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции

Новости


7 – 8 октября 2025 года в г. Москве в Центре международной торговли состоится юбилейный 5-й Международный форум электронной коммерции и ритейла «E-Retail Week».

В деловой программе запланировано более 60 сессий по направлениям AI, Big Data, цифровой маркетинг, HR Tech, Beauty tech, ИТ технологии и кибербезопасность.

На площадке форума будет располагаться зона Retail Expo, где ведущие компании представят технологии для e-commerce и ритейла. Посетители смогут протестировать новинки и выбрать интересующие компании для партнерства.

Более подробная информация - на официальном сайте: www. eretailweek.ru.

По информации организаторов