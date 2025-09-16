В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области

просмотров: 56

Осенние посадки леса начнутся в лесном фонде региона в конце сентября - начале октября, как только установятся необходимые для посадки температуры. В них задействуют все лесхозы области. Породный состав высаживаемого леса – это сосна, дуб, ясень и акация. По поручению губернатора Романа Бусаргина в текущем году планируется выполнить мероприятия по воспроизводству лесов на площади 4 тысячи гектаров. Весной текущего года уже проведены основные работы по посадке и компенсационные высадки, осенью планируется высадить 800 гектаров новых лесных культур.Для обеспечения лесокультурных работ собственным посадочным материалом на территории области функционирует 12 лесных питомников общей площадью 126 га.«В прошлом году было выращено около 9 млн. сеянцев основных лесообразующих пород из них чуть больше 7 млн шт. сеянцев сосны и 1,35 млн шт. сеянцев лиственных пород. В лесные культуры для посадки также вводится акация белая, поскольку она менее требовательна к влажности и плодородию почв. Ее высадят в Лысогорском и Красноармейском районах», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.В лесхозах области активно готовятся к осенним работам по лесовосстановлению.«В Вольском и Воскресенском районах высадим 104,6 га нового леса. Основная порода для посадки у нас сосна, есть саженцы двухлетки и есть с закрытой корневой системой, чтобы улучшить приживаемость растений. Во время посадки в Воскресенском районе задействуем 10 работников и 2 посадочные машины. В Вольском районе - 35 человек и 5 посадочных машин», - озвучил планы директор Вольского лесхоза Николай Новиков.В текущем году из областного бюджета на работы по увеличению лесовосстановления в регионе выделено 30 млн рублей в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».