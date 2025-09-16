16 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
14:40 | 16 сентября
В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
13:30 | 16 сентября
В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области
12:30 | 16 сентября
Лысогорские дамы познакомились с МАХом
11:30 | 16 сентября
Исторический парк отмечает 7 лет со дня открытия в Саратове
11:21 | 16 сентября
Интерактивные методы обучения: роль движения на семинарах по иностранному языку
10:30 | 16 сентября
Завершились международные спортивные игры Александра Невского
10:23 | 16 сентября
Минстрой перечислил средства по сертификатам 12 собственникам квартир пострадавшего дома на Блинова
09:46 | 16 сентября
Пять муниципальных кинозалов в конце года будут показывать фильмы на новом оборудовании
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Лысогорские дамы познакомились с МАХом

Новости
В Саратовской области в комплексных центрах социального обслуживания населения продолжается просветительская программа для старшего поколения «Университет третьего возраста».
Лысогорские дамы познакомились с МАХом



«Получатели услуг могут посещать пять факультетов «Университета третьего возраста»: информационных технологий, правовой грамотности, здоровья и долголетия, искусствоведения и дизайна, домоводства. Ежегодно слушателями обучающих программ становятся порядка 5 тысяч пожилых граждан. В последнее время большой интерес вызывает факультет информационных технологий», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.

На факультете информационных технологий в школе компьютерной грамотности к занятиям привлекаются эксперты, а также молодые волонтеры, которые показывают пенсионерам, как пользоваться компьютерами, планшетами и смартфонами. Это помогает старшему поколению быть более самостоятельными и активными, пользоваться интернетом, социальными сетями, электронной почтой, услугами доставки, маркетплейсов и многим другим.

В Лысогорском районе на занятии в центре социального обслуживания старшее поколение училось пользоваться российским приложением МАХ. Пенсионерам объяснили, как установить приложение, как отправлять текстовые сообщения и фотографии, а также как совершать голосовые или видеозвонки.

«Я благодарна занятиям по компьютерной грамотности за то, что могу идти в ногу с новыми возможностями. МАХ казался мне чем-то сложным и непонятным, а теперь я с удовольствием им пользуюсь», - прокомментировала одна из обучающихся на факультете Лидия Васильевна.

Скачать приложение MAX можно по ссылке: https://max.ru/