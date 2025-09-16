Лысогорские дамы познакомились с МАХом

просмотров: 77

«Получатели услуг могут посещать пять факультетов «Университета третьего возраста»: информационных технологий, правовой грамотности, здоровья и долголетия, искусствоведения и дизайна, домоводства. Ежегодно слушателями обучающих программ становятся порядка 5 тысяч пожилых граждан. В последнее время большой интерес вызывает факультет информационных технологий», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.На факультете информационных технологий в школе компьютерной грамотности к занятиям привлекаются эксперты, а также молодые волонтеры, которые показывают пенсионерам, как пользоваться компьютерами, планшетами и смартфонами. Это помогает старшему поколению быть более самостоятельными и активными, пользоваться интернетом, социальными сетями, электронной почтой, услугами доставки, маркетплейсов и многим другим.В Лысогорском районе на занятии в центре социального обслуживания старшее поколение училось пользоваться российским приложением МАХ. Пенсионерам объяснили, как установить приложение, как отправлять текстовые сообщения и фотографии, а также как совершать голосовые или видеозвонки.«Я благодарна занятиям по компьютерной грамотности за то, что могу идти в ногу с новыми возможностями. МАХ казался мне чем-то сложным и непонятным, а теперь я с удовольствием им пользуюсь», - прокомментировала одна из обучающихся на факультете Лидия Васильевна.Скачать приложение MAX можно по ссылке: https://max.ru/