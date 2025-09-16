16 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
14:40 | 16 сентября
В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
13:30 | 16 сентября
В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области
12:30 | 16 сентября
Лысогорские дамы познакомились с МАХом
11:30 | 16 сентября
Исторический парк отмечает 7 лет со дня открытия в Саратове
11:21 | 16 сентября
Интерактивные методы обучения: роль движения на семинарах по иностранному языку
10:30 | 16 сентября
Завершились международные спортивные игры Александра Невского
10:23 | 16 сентября
Минстрой перечислил средства по сертификатам 12 собственникам квартир пострадавшего дома на Блинова
09:46 | 16 сентября
Пять муниципальных кинозалов в конце года будут показывать фильмы на новом оборудовании
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Исторический парк отмечает 7 лет со дня открытия в Саратове

Уникальный мультимедийный проект был открыт 15 сентября 2018 года. Саратов стал семнадцатым городом в России, где появился современный культурно-образовательный комплекс.

Саратовский Исторический парк является одним из самых больших по площади. Активная деятельность учреждения включает в себя интерактивные экскурсии, временные выставки, квесты, квизы, мастер-классы, форумы, фестивали, лекции, диктанты, кинопоказы, концертные вечера, встречи и многие другие форматы мероприятий для детей и взрослых.

В 2025 году по поручению Президента РФ Владимира Путина проект «Россия – Моя история» стал частью нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Мы вместе», реализация которого продлится до 2030 года.

«Исторический парк — необычный музей! Это «живой учебник» не только для школьников, но и взрослых! В прошлом году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации было проведено глобальное техническое переоснащение экспозиций. В этом году в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» создано новое мультимедийное содержание выставки «Романовы». Обновленный контент в уникальном цифровом формате дополнили интерактивные ленты времени, а образы представителей династии «оживили» с помощью современных нейротехнологий. Посетить обновленную выставку можно бесплатно», — рассказал директор саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.

Накануне своего седьмого дня рождения Исторический парк представил новый выставочный проект «Тайны средневековых кладов».

А в год празднования 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества коллективом саратовского Исторического парка создан уникальный региональный контент — мультимедийная выставка «Помни их имена. Великая Отечественная война в истории Саратовской области».