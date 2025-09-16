Исторический парк отмечает 7 лет со дня открытия в Саратове

просмотров: 94

Уникальный мультимедийный проект был открыт 15 сентября 2018 года. Саратов стал семнадцатым городом в России, где появился современный культурно-образовательный комплекс.Саратовский Исторический парк является одним из самых больших по площади. Активная деятельность учреждения включает в себя интерактивные экскурсии, временные выставки, квесты, квизы, мастер-классы, форумы, фестивали, лекции, диктанты, кинопоказы, концертные вечера, встречи и многие другие форматы мероприятий для детей и взрослых.В 2025 году по поручению Президента РФ Владимира Путина проект «Россия – Моя история» стал частью нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Мы вместе», реализация которого продлится до 2030 года.«Исторический парк — необычный музей! Это «живой учебник» не только для школьников, но и взрослых! В прошлом году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации было проведено глобальное техническое переоснащение экспозиций. В этом году в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» создано новое мультимедийное содержание выставки «Романовы». Обновленный контент в уникальном цифровом формате дополнили интерактивные ленты времени, а образы представителей династии «оживили» с помощью современных нейротехнологий. Посетить обновленную выставку можно бесплатно», — рассказал директор саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.Накануне своего седьмого дня рождения Исторический парк представил новый выставочный проект «Тайны средневековых кладов».А в год празднования 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества коллективом саратовского Исторического парка создан уникальный региональный контент — мультимедийная выставка «Помни их имена. Великая Отечественная война в истории Саратовской области».