Пять муниципальных кинозалов в конце года будут показывать фильмы на новом оборудовании

Рабочая группа областного киновидеоцентра посетила пять муниципальных кинозалов в Ровенском и Петровском районах, которые поддержаны Фондом кино, и в конце года начнут показывать фильмы на новом оборудовании.Напомним, что в пяти сельских кинозалах в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек в Ровном, а также в Озерках, Сосновоборском, Первоберезовском, Новозахаркино Петровского района установят новое оборудование, которое позволит осуществлять мультимедийный кинопоказ.Как отметила директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная, совместная работа по переоборудованию сельских кинозалов ведется в соответствии с планом национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, и обеспечит качественный кинопоказ национальных фильмов, в том числе по Пушкинской карте, жителям малых населённых пунктов.