16 сентября 2025 ВТОРНИК
14:40 | 16 сентября
В Москве пройдет 5-й Международный форум электронной коммерции
13:30 | 16 сентября
В осенних лесопосадках задействуют все лесхозы Саратовской области
12:30 | 16 сентября
Лысогорские дамы познакомились с МАХом
11:30 | 16 сентября
Исторический парк отмечает 7 лет со дня открытия в Саратове
11:21 | 16 сентября
Интерактивные методы обучения: роль движения на семинарах по иностранному языку
10:30 | 16 сентября
Завершились международные спортивные игры Александра Невского
10:23 | 16 сентября
Минстрой перечислил средства по сертификатам 12 собственникам квартир пострадавшего дома на Блинова
09:46 | 16 сентября
Пять муниципальных кинозалов в конце года будут показывать фильмы на новом оборудовании
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
Рабочая группа областного киновидеоцентра посетила пять муниципальных кинозалов в Ровенском и Петровском районах, которые поддержаны Фондом кино, и в конце года начнут показывать фильмы на новом оборудовании.

Напомним, что в пяти сельских кинозалах в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек в Ровном, а также в Озерках, Сосновоборском, Первоберезовском, Новозахаркино Петровского района установят новое оборудование, которое позволит осуществлять мультимедийный кинопоказ.

Как отметила директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная, совместная работа по переоборудованию сельских кинозалов ведется в соответствии с планом национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, и обеспечит качественный кинопоказ национальных фильмов, в том числе по Пушкинской карте, жителям малых населённых пунктов.