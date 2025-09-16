Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове

16 сентября 2025 ВТОРНИК
Директор Саратовского филиала Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Дмитрий Андреев подчеркнул важность установки памятника выдающемуся мастеру, художнику-маринисту Алексею Боголюбову, рядом с Радищевским музеем.

— Боголюбов, являясь значимой фигурой в истории России и Саратовской губернии, внес огромный вклад в развитие русской живописи и, в частности, саратовской художественной школы, основав в Саратове первый в России общедоступный художественный музей и Рисовальное училище.

Выбор места для увековечивания памяти Алексея Боголюбова в нашем родном Саратове был принят с глубоким уважением к исторической памяти. Памятник будет установлен в сквере на Театральной площади, неподалеку от первого общедоступного музея страны, основанного самим художником. Он станет гордостью нашего музейного квартала и красивым дополнением Театральной площади. Сюда будут приезжать туристы, которые смогут отдать дань памяти и почтить память великого саратовца, вдохновлявшего поколения своей преданностью искусству и культуре нашей страны.

Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин поддержал предложение культурного сообщества установить в Саратове памятник Алексею Боголюбову в год юбилея Радищевского музея. При этом глава региона отметил, что финансирование проекта будет обеспечено внебюджетными средствами. В настоящее время скульптура изготавливается в мастерской Андрея Щербакова.