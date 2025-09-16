16 сентября 2025 ВТОРНИК
В Саратовской области прошли Чемпионат и Первенство по кудо, посвящённые памяти погибших казаков

В Саратовской области завершились чемпионат и первенство по кудо, посвящённые памяти казаков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В рамках мероприятия также прошли областные соревнования и открытая детская тренировка, призванная популяризировать боевое искусство среди юных спортсменов.

В турнире приняли участие около 250 спортсменов из четырёх регионов – Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, а также Республики Башкортостан. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, техническое мастерство и уважительное отношение к соперникам. Поединки проходили в напряжённой, но честной борьбе, что подчеркнуло спортивный и нравственный дух соревнований.

Особую благодарность организаторы выразили судейской коллегии за профессиональное, объективное и последовательное судейство, что позволило сохранить доверие участников и зрителей к результатам соревнований. Отмечена и работа оргкомитета – слаженность, оперативность и внимание к деталям обеспечили бесперебойное проведение всех этапов турнира, включая церемонии открытия и награждения.

Церемония открытия прошла под руководством ведущего Вячеслава Чапурина и его команды. Мероприятие получило высокую оценку участников и зрителей за содержательность, уважительный тон и символическую глубину, соответствующую теме памяти и чести.

Поддержку соревнованиям оказали Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области и Министерство спорта региона. Их участие стало возможностью реализовать социально значимый проект, направленный на развитие боевых искусств, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.