Ирина Колесникова поздравила бойца из Энгельса с медалью Cуворова

Заместитель Председателя областной Думы отметила, что Владимир получил почетную награду за отвагу, самоотверженность и личное мужество на передовой.Ирина Колесникова встретилась с военнослужащим из саратовского полка, который сейчас находился в очередном отпуске.“На фронте он уже три года, до мобилизации работал на железной дороге. Дома бойца ждут сын и дочка. Владимир попросил помочь с медицинской помощью и реабилитацией после ранений на фронте. Сделаю все возможное, чтобы он и его семья получили необходимую поддержку”, – подчеркнула Ирина Колесникова.Вице-спикер регионального парламента добавила, что помощь участникам СВО, членам их семей – одна из приоритетных задач “Единой России”. Ирина Колесникова выразила уверенность, что повсеместная поддержка бойцов помогает приближать общую Победу.