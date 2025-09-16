16 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
18:00 | 15 сентября
Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «Зеленая премия»
17:00 | 15 сентября
На Саратовском ипподроме разыграны призы среди рысистых пород лошадей и установлен рекорд
16:30 | 15 сентября
Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» открылся в Саратовской области
15:58 | 15 сентября
Руководители управляющих организаций несут личную ответственность по долгам компании – в случае её банкротства
15:30 | 15 сентября
Калининские получатели услуг совершили социальный инклюзивный поход «Вместе за
14:05 | 15 сентября
В Саратовской области прошли Чемпионат и Первенство по кудо, посвящённые памяти погибших казаков
14:00 | 15 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
13:35 | 15 сентября
Ирина Колесникова поздравила бойца из Энгельса с медалью Cуворова
Ирина Колесникова поздравила бойца из Энгельса с медалью Cуворова

Ирина Колесникова поздравила бойца из Энгельса с медалью Cуворова


Заместитель Председателя областной Думы отметила, что Владимир получил почетную награду за отвагу, самоотверженность и личное мужество на передовой.

Ирина Колесникова встретилась с военнослужащим из саратовского полка, который сейчас находился в очередном отпуске.

“На фронте он уже три года, до мобилизации работал на железной дороге. Дома бойца ждут сын и дочка. Владимир попросил помочь с медицинской помощью и реабилитацией после ранений на фронте. Сделаю все возможное, чтобы он и его семья получили необходимую поддержку”, – подчеркнула Ирина Колесникова.

Вице-спикер регионального парламента добавила, что помощь участникам СВО, членам их семей – одна из приоритетных задач “Единой России”. Ирина Колесникова выразила уверенность, что повсеместная поддержка бойцов помогает приближать общую Победу.