Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «Зеленая премия»

ППК «Российский экологический оператор проводит ежегодный конкурс проектов в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере «Зеленая премия».Целью конкурса является повышение имиджа профессий в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла, популяризация реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, осознанное потребление и формирования новой экологической культуры среди населения России.Принять участие в «Зеленой премии» можно в профильных треках: «Профессиональный трек» и «Общественный трек».Заявки для участия можно подать на сайте конкурса до 1 ноября по ссылке: https://award.reo.ru/.