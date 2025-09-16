16 сентября 2025 ВТОРНИК
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
18:00 | 15 сентября
Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «Зеленая премия»
17:00 | 15 сентября
На Саратовском ипподроме разыграны призы среди рысистых пород лошадей и установлен рекорд
16:30 | 15 сентября
Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» открылся в Саратовской области
15:58 | 15 сентября
Руководители управляющих организаций несут личную ответственность по долгам компании – в случае её банкротства
15:30 | 15 сентября
Калининские получатели услуг совершили социальный инклюзивный поход «Вместе за
14:05 | 15 сентября
В Саратовской области прошли Чемпионат и Первенство по кудо, посвящённые памяти погибших казаков
14:00 | 15 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
13:35 | 15 сентября
Ирина Колесникова поздравила бойца из Энгельса с медалью Cуворова
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
13 сентября на Саратовском ипподроме прошел 27 беговой день. Разыграны самые главные призы региона: наездники и рысаки боролись за кубки Губернатора Саратовской области, министерства сельского хозяйства области, а также за специальные именные призы.

Всего прошло 6 заездов, в каждом из которых выделялись фавориты. В турнире участвовали представители Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей.

Победителями стали:

кубок Губернатора Саратовской области (участвовали жеребцы и кобылы орловской рысистой породы 4-х лет и старше) - сер. жер. орл. Покой. Принадлежит ООО «Роща». Результат: 4.25,4 на дистанции 3200 м;

кубок министерства сельского хозяйства области (участвовали жеребцы и кобылы призовых пород 4-х лет и старше) - гн. коб. ам. Бригантина. Установила рекорд ипподрома 3200 м с резвостью 4.10,1. Принадлежит АО ПЗ «Мелиоратор»

приз «Талантливого» - гн. коб. рус. Ванесса Лок. Принадлежит Феоктистовой Т.Е.;

приз «Улова» - рыж. жер. орл. Лампас Р.Т. Принадлежит ООО «Роща»;

приз «Иппика» - кр.-сер. жер. орл. КАЙФ РТ. Принадлежит ООО «Роща»;

приз имени Локотского конного завода - т.гн.коб. рус. Лайф Из Гуд. Принадлежит Зибареву А.А.

Победителей заездов поздравил, вручив кубки, зампред Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

«Испытания на ипподроме вызывают спортивный и зрелищный интерес среди ценителей грации и мощи лошадей.

Однако основная задача испытаний - совершенствования пород в ходе селекционно-племенной работы. Результаты прохождения испытаний на ипподроме становятся одним из параметров, на который ориентируются специалисты в процессе бонитировки племенных лошадей», - отметил Роман Ковальский и напомнил, что Саратовский ипподром входит в десятку лучших ипподромов России по резвостным показателям, здесь регулярно выявляются рекордисты различного уровня.