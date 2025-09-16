На Саратовском ипподроме разыграны призы среди рысистых пород лошадей и установлен рекорд

просмотров: 126

13 сентября на Саратовском ипподроме прошел 27 беговой день. Разыграны самые главные призы региона: наездники и рысаки боролись за кубки Губернатора Саратовской области, министерства сельского хозяйства области, а также за специальные именные призы.Всего прошло 6 заездов, в каждом из которых выделялись фавориты. В турнире участвовали представители Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей.Победителями стали:кубок Губернатора Саратовской области (участвовали жеребцы и кобылы орловской рысистой породы 4-х лет и старше) - сер. жер. орл. Покой. Принадлежит ООО «Роща». Результат: 4.25,4 на дистанции 3200 м;кубок министерства сельского хозяйства области (участвовали жеребцы и кобылы призовых пород 4-х лет и старше) - гн. коб. ам. Бригантина. Установила рекорд ипподрома 3200 м с резвостью 4.10,1. Принадлежит АО ПЗ «Мелиоратор»приз «Талантливого» - гн. коб. рус. Ванесса Лок. Принадлежит Феоктистовой Т.Е.;приз «Улова» - рыж. жер. орл. Лампас Р.Т. Принадлежит ООО «Роща»;приз «Иппика» - кр.-сер. жер. орл. КАЙФ РТ. Принадлежит ООО «Роща»;приз имени Локотского конного завода - т.гн.коб. рус. Лайф Из Гуд. Принадлежит Зибареву А.А.Победителей заездов поздравил, вручив кубки, зампред Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.«Испытания на ипподроме вызывают спортивный и зрелищный интерес среди ценителей грации и мощи лошадей.Однако основная задача испытаний - совершенствования пород в ходе селекционно-племенной работы. Результаты прохождения испытаний на ипподроме становятся одним из параметров, на который ориентируются специалисты в процессе бонитировки племенных лошадей», - отметил Роман Ковальский и напомнил, что Саратовский ипподром входит в десятку лучших ипподромов России по резвостным показателям, здесь регулярно выявляются рекордисты различного уровня.