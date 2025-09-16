16 сентября 2025 ВТОРНИК
Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» открылся в Саратовской области

В спортивно-оздоровительном лагере «Азимут» состоялось открытие астрономического фестиваля «Звезда Гагарина» и финала Всероссийского проекта «Разгон.Космос», посвящённых памяти Юрия Гагарина и космическим исследованиям. Фестиваль объединил молодых людей, интересующихся космосом, и экспертов в данной области.

На церемонии открытия присутствовали председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая, заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района Наталия Леонтьева, Андрей Бабкин и председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Никита Муковозов.

«Для меня большая честь находиться здесь среди увлеченных и целеустремленных молодых людей. В рамках образовательной программы «Разгон Космос» я поделюсь своим опытом и знаниями о космосе, расскажу о сложном, но захватывающем пути космонавта. Уверен, что наше общение будет полезным и познавательным для каждого», – отметил космонавт-испытатель Андрей Бабкин.

Председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая подчеркнула важность фестиваля и вклад Саратовской области в развитие космической отрасли:

«Подвиг Юрия Гагарина – это символ несгибаемой воли, научного прогресса и безграничных возможностей человеческого разума. Сегодня на фестивале «Звезда Гагарина» каждый из вас становится частью большого космического путешествия. Желаю вам плодотворной работы, ярких идей и незабываемых впечатлений!»

«Мы рады приветствовать на саратовской земле столько талантливых и увлеченных ребят. Пусть этот фестиваль станет для вас отправной точкой к новым знаниям, вдохновением для будущих проектов и важным шагом на пути к покорению новых высот!», - подчеркнула заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района Наталия Леонтьева.

В течение дня участников ожидала встреча с представителем Роскосмоса, интерактивные площадки, мастер-классы по робототехнике и пеленгации, презентация возможностей виртуальной реальности с демонстрацией Международной космической станции, лекция о роли роботов в освоении космоса.

На площадке Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина состоялась встреча с олимпийским чемпионом Александром Легковым, лектором Общества «Знание», который поделился своим опытом достижения успеха, подчеркнув значение силы духа и преодоления сложностей. Лекторы Юрий Беликов и Сергей Селиванов представили участникам интерактивную космическую экспедицию, реализованную с использованием технологий виртуальной реальности.

Завершился день квизом и вечерней программой, которые позволили участникам закрепить полученные знания и обменяться впечатлениями.