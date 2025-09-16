Калининские получатели услуг совершили социальный инклюзивный поход «Вместе за

просмотров: 129

руку»Для калининских получателей услуг состоялся социальный инклюзивный поход в музей «Вместе за руку», посвященный Дню благотворительности.Представители старшего поколения, маломобильные граждане в сопровождении «серебряных» волонтеров посетили выставки историко-краеведческого музея г. Калининска.Сотрудник музея Наталья Воробьева рассказала об истории родного края, укладе жизни населения поселка Баланда Саратовской губернии до Октябрьской революции 1917 года, участии местных жителей в Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза и жизни в тылу, Героях настоящего времени - участниках специальной военной операции.Открывать мир старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья помогает региональная программа «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».