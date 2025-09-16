16 сентября 2025 ВТОРНИК
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
18:00 | 15 сентября
Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «Зеленая премия»
17:00 | 15 сентября
На Саратовском ипподроме разыграны призы среди рысистых пород лошадей и установлен рекорд
16:30 | 15 сентября
Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» открылся в Саратовской области
15:58 | 15 сентября
Руководители управляющих организаций несут личную ответственность по долгам компании – в случае её банкротства
15:30 | 15 сентября
Калининские получатели услуг совершили социальный инклюзивный поход «Вместе за
14:05 | 15 сентября
В Саратовской области прошли Чемпионат и Первенство по кудо, посвящённые памяти погибших казаков
14:00 | 15 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
13:35 | 15 сентября
Ирина Колесникова поздравила бойца из Энгельса с медалью Cуворова
руку»

Для калининских получателей услуг состоялся социальный инклюзивный поход в музей «Вместе за руку», посвященный Дню благотворительности.

Представители старшего поколения, маломобильные граждане в сопровождении «серебряных» волонтеров посетили выставки историко-краеведческого музея г. Калининска.

Сотрудник музея Наталья Воробьева рассказала об истории родного края, укладе жизни населения поселка Баланда Саратовской губернии до Октябрьской революции 1917 года, участии местных жителей в Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза и жизни в тылу, Героях настоящего времени - участниках специальной военной операции.

Открывать мир старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья помогает региональная программа «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».