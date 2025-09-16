20 сентября театр оперы и балета представит премьеру оперы «Повесть о настоящем человеке»
Саратовский академический театр оперы и балета начинает свой 223-й театральный сезон с премьеры оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке»
Над постановкой работал известный московский художник Филипп Виноградов, обладатель премии «Золотая Маска». Зрителей ждет погружение в атмосферу 20-50-х годов XX века, воссозданную через яркие образы, костюмы и кинематографические приемы.
Масштабная сценография, включающая изображения мозаик питерского метро и элементы русского авангарда, перенесет публику в знакомые пространства и эпохи.
Премьерные показы состоятся 20 и 21 сентября на Новой сцене театра.
Для школьников и студентов билеты на спектакль доступны по «Пушкинской карте».