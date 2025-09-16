Августовский проект «ДОЛГОлетние встречи» завершился в Самойловском районе

просмотров: 160

Завершился ставший уже традиционным и популярным у жителей региона старшего возраста августовский проект «ДОЛГОлетние встречи».«Серебряные» волонтеры Самойловского района встретили гостей из Екатериновского района и р.п. Елань Волгоградской области с программой «Шагает вместе мудрость зрелых лет и радость жизни».Всем «серебряным» активистам, прибывшим на встречу, вручили подарки - броши в виде совы, символизирующей мудрость. Во время экскурсии в центральном парке старшие побывали у подножья монумента погибшим участникам специальной военной операции.На территории учреждения работали две площадки. На одной из них проходил мастер- класс по изготовлению «Чебурашки»- талисмана для бойцов, находящихся в зоне СВО, на второй - посадка деревьев, привезенных в подарок гостями.В библиотеке звучали стихи из сборника «Вы Родины честь сберегли» местной поэтессы, «серебряного» волонтера Людмилы Бессоновой. Здесь же прозвучали стихи и песни гостей. Окончанием мероприятия стал танец «серебряных» волонтеров «Бабушки - старушки».Вторая часть «ДОЛГОлетних встреч» проходила на плодоовощной территории фермера А.В. Панченко, который провел экскурсию, удивил арт-объектами, которые находятся на территории хозяйства, а также угостил пенсионеров плодоовощной продукцией, выращенной на своих полях. Уха, приготовленная по особому рецепту, была особенно вкусной.«В теплом кругу друзей и единомышленников мы встречаемся, чтобы интересно и с пользой провести время, обменяться новыми идеями. Сегодня приняли приглашение в последний день сентября посетить Волгоградскую область. С удовольствием совершим ответный визит», - рассказали организаторы самойловских встреч.Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.